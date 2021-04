Os 5 filmes imperdíveis que estreiam em abril no Amazon Prime Vídeo

Em abril, passam a fazer parte do catálogo do Amazon Prime Video algumas das produções mais aguardadas pelo público. Considerando apenas as estreias de filmes, a Bula reuniu em uma lista os cinco títulos que são realmente imperdíveis. O longa de ação “Sem Remorso” (2021), de Stefano Sollima, é o lançamento mais comentado e aborda a origem do herói John Clark, personagem do universo “Jack Ryan”, de Tom Clancy. Já o romance “Se a Rua Beale Falasse” (2018), de Barry Jenkins; foi um dos filmes mais aclamados nos últimos anos e rendeu vários prêmios à Regina King, inclusive o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2019. Os longas estão organizados por ano de lançamento e ordem alfabética.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

Sem Remorso (2021), Stefano Sollima “Sem Remorso” conta a história da origem do herói John Clark, um dos personagens mais famosos do universo “Jack Ryan”, de Tom Clancy. Após ver sua família morta por um esquadrão de soldados russos, o oficial da marinha John Clark decide perseguir os assassinos e acaba descobrindo uma conspiração secreta que pode envolver os Estados Unidos e a Rússia em uma grande guerra. Para impedir esse desastre, ele conta com a ajuda de uma colega da marinha e de um agente misterioso da CIA.

Silk Road (2021), Tiller Russell “Silk Road” é baseado no artigo da revista “Rolling Stone”, “Dead End on Silk Road”, escrito por David Kushner em 2014. Conta a história de Ross Ulbritch, um jovem norte-americano que criou, na dark web, um site pelo qual vendia drogas e outros produtos ilegais. Com uma rede privada e usando bitcoins, Ulbritch garantia o anonimato dos seus clientes. O detetive Rick Bowden foi o encarregado de investigar quem estava por trás do site.

Dreamland (2020), Miles Joris-Peyrafitte Na década de 1930, o jovem Eugene Evans vive com sua família no interior do Texas. Além da crise econômica que assola o país, tempestades de areia têm causado secas na região. Uma criminosa, Alison Wells, está foragida, e a polícia oferece 10 mil dólares de recompensa para quem prendê-la. Esse dinheiro pode mudar a vida de Eugene, que promete encontrar a ladra. Mas quando realmente conhece Alison, Eugene se sente atraído por ela.

Se a Rua Beale Falasse (2018), Barry Jenkins Baseado no romance homônimo do escritor James Baldwin, o filme acompanha a história do casal Tish e Fonny. Prestes a se casarem, eles são separados quando Fonny é acusado injustamente pelo crime de estupro. Enquanto ele está preso, Tish descobre que está grávida. Sabendo que a prisão do noivo foi motivada pelo racismo, Tish mobiliza sua família e advogados na tentativa de libertá-lo antes do nascimento de seu filho.