10 filmes inspiradores e edificantes que te farão sentir bem, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Se a intenção é se desligar dos problemas e esquecer-se das notícias ruins por um tempo, uma boa opção é assistir a um filme inspirador. Para os que procuram longas nesse estilo, a Bula reuniu em uma lista dez ótimas indicações que estão disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video, os serviços de streaming mais populares no Brasil. As produções selecionadas contam histórias de superação, de pessoas que lutaram por justiça e por seus sonhos e venceram ao final. Entre elas, destacam-se “A Teoria de Tudo” (2014), de James Marsh; e “Tão Diferentes Quanto Eu” (2017), de Michael Carney. “Carol” (2015), de Todd Haynes, está no canal pago Looke, do Amazon; enquanto “Spotlight” (2015), de Tom McCarthy, está no Paramount +, mas ambos os serviços podem ser testados gratuitamente por sete dias. Os títulos estão organizados por ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Netflix

A Festa de Formatura (2020), Ryan Murphy Dee Dee Allen e Barry Glickman são atores de teatro com a carreira em decadência. O último musical deles fracassou e recebeu muitas críticas negativas. Para recuperar a boa reputação, eles se juntam a outros dois artistas para apoiar uma causa social. A ideia do grupo é ajudar Emma Nolan, uma estudante do último ano que foi proibida de levar a namorada Alyssa ao baile. Os atores viajam até Edgewater, em Indiana, para auxiliar as adolescentes lésbicas.

Era Uma Vez um Sonho (2020), Ron Howard J.D. Vance cresce na cidade de Middletown, em Ohio, numa família pobre e desestruturada. Sua mãe é dependente de drogas e sempre se envolve em relacionamentos abusivos. Incentivado pela avó, ele estuda e é aceito em uma boa universidade, deixando a vida triste em Middletown. Mas, quando está crescendo na carreira, ele é obrigado a voltar para cuidar da mãe.

O Menino que Descobriu o Vento (2019), Chiwetel Ejiofor Aos 13 anos, William Kamkwamba, do Malawi, ganhou fama em seu país em 2007, ao construir uma turbina de vento geradora de energia. A região onde William morava foi assolada por uma seca que devastou a plantação de sua família. Estudando sozinho e utilizando materiais improvisados, ele criou um projeto para fornecer água encanada e eletricidade ao seu vilarejo, privilégios aos quais a população do Malawi não tinha acesso.

Invencível (2015), Angelina Jolie O filme conta a história real do atleta olímpico Louis Zamperini, que sofreu um acidente de avião durante a Segunda Guerra Mundial e caiu em pleno mar com dois companheiros. Eles passaram 47 dias à deriva em um bote salva-vidas, até serem encontrados por um navio japonês. Depois, foram capturados e levados como prisioneiros de guerra pelos japoneses, que os torturaram por dois anos.

A Teoria de Tudo (2014), James Marsh O filme conta a trajetória de Stephen Hawking, astrofísico britânico. Aos 21 anos, ele se apaixona por Jane Wilde, uma estudante de Cambridge, mas logo é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença motora degenerativa. Jane decide continuar ao lado do namorado e os dois se casam. Contrariando os diagnósticos médicos, Hawking tem três filhos com Jane e persiste em seu trabalho intelectual, tornando-se um dos cientistas mais aclamados do mundo.

Amazon Prime Video

Tão Diferentes Quanto Eu (2017), Michael Carney Ron Hall é um negociador de arte que leva uma vida aparentemente perfeita. Mas a situação se complica quando sua mulher, Deborah, descobre que foi traída por ele. Ela se propõe a dar mais uma chance a Ron, desde que ele a ajude no abrigo para moradores de rua. Mesmo relutante, Ron aceita apenas para agradar Deborah. E, com o passar do tempo, ele se torna amigo de Denver, um dos abrigados, que tem uma história de vida marcante.

Uma Razão para Viver (2017), Andy Serkis No ano de 1958, Robin Cavendish, um carismático comerciante britânico, fica confinado a uma cama após ser diagnosticado com poliomielite, doença que contraiu em uma viagem de trabalho. Grávida do primeiro filho, a esposa de Robin, Diana, escuta dos médicos que ele tem poucos dias de vida. Contrariando o diagnóstico, Robin e Diana decidem viver uma intensa história de amor, aproveitando cada momento como se fosse o último.

Carol (2015), Todd Haynes A jovem Therese Belivet tem um emprego entediante em uma loja de departamentos e sonha com uma vida gratificante. Um dia, ela conhece Carol Aird, uma elegante cliente que busca um presente de natal para a filha. Carol está presa em um casamento fracassado e também almeja um novo futuro. Elas se atraem e iniciam um relacionamento amoroso. Mas, quando o marido de Carol descobre o envolvimento das duas, resolve persegui-las.

Spotlight (2015), Tom McCarthy A equipe editorial do jornal “Boston Globe”, responsável pelas reportagens especiais, descobre diversos casos de pedofilia praticados por sacerdotes da Igreja Católica. Durante a investigação, os jornalistas percebem que a Igreja de Boston sabia dos crimes, mas os acobertou durante décadas. O filme é baseado em uma história real, que deu origem ao livro de mesmo nome, vencedor do Pulitzer.