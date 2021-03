Os 10 melhores filmes de suspense e mistério para assistir no Amazon Prime Video

Departamento Q — Guardiões das Causas Perdidas (2013), Mikkel Norgaard

Após um fracasso no trabalho, o inspetor Carl Morck é transferido para o departamento de casos arquivados, tendo ajuda de apenas um assistente, chamado Assad. Ainda que tenha recebido ordens para não se envolver pessoalmente com os crimes e não chamar atenção, Carl fica intrigado com a morte de uma política há cinco anos. A polícia apontou suicídio, mas Carl decide reabrir o caso, alegando que a investigação da época foi precária.