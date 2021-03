10 filmes existencialistas para assistir na Netflix e no Amazon Prime Vide

Sem maiores aprofundamentos na filosofia, um filme existencialista é aquele em que os personagens lutam para encontrar sentido no absurdo da vida. Com esses longas, somos forçados a olhar para a realidade e ver que podemos fazer nossas próprias escolhas ou deixar que a sociedade ao redor dite a nossa existência. Para os espectadores que gostam de produções filosóficas, a Bula reuniu em uma lista dez filmes existencialistas que estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video. Entre eles, destacam-se “The Tree of Life” (2011), de Terrence Malick; e “Longa Jornada Noite Adentro” (2019), dirigido por Bi Gan. “Balada de um Homem Comum” (2014), de Ethan e Joel Cohen, está no canal pago Starzplay, mas é possível testar o serviço gratuitamente por sete dias.

A Incrível História de Adaline (2015), Lee Toland Krieger Adaline Brown nasceu na virada do século 20 e levava uma vida normal até sofrer um acidente de carro. Depois desse dia, ela milagrosamente parou de envelhecer e se tornou uma mulher imortal, com eterna aparência de 29 anos. Adaline vê todas as pessoas que ama morrerem e passa a viver solitária, nunca se permitindo criar laços, com medo de que descubram seu segredo. Mas, tudo muda quando ela conhece o filantropo Ellis Jones e se apaixona.

Anomalisa (2015), Charlie Kaufman e Duke Johnson O filme é uma animação para adultos e conta a história de Michael Stone, um palestrante motivacional e autor de livros de autoajuda que acaba de chegar à cidade onde dará uma palestra. Entediado, ele liga para uma ex-namorada, para tentar um reencontro. Como ela nega o convite, Michael resolve se insinuar para duas jovens que foram ao local para assisti-lo. É assim que ele conhece Lisa, por quem se apaixona.

Finders Keepers (2015), Bryan Carberry e Clay Tweel Em 2004, John Wood sofre um acidente de avião e perde uma de suas pernas. Ele solicita a parte amputada ao hospital, com o objetivo de mumificá-la, mas logo acaba desistindo da ideia. Anos depois, o empresário Shannon Whisnant compra um galpão abandonado em um leilão e encontra a perna no local. Ele usa o evento inusitado para aparecer na televisão e ficar famoso. Mas logo John aparece dizendo ser o dono do membro perdido.

Balada de um homem Comum (2014), Ethan e Joel Cohen No início dos anos 1960, em Nova York, o cantor de folk Llewyn Davis sonha em viver da sua música. Ele é talentoso, mas seu primeiro disco solo não está sendo vendido, devido à indiferença de seu empresário. Sem dinheiro para pagar um aluguel, Llewyn dorme na casa de amigos. Um dia, por acaso, ele consegue viajar ao lado do famoso cantor Roland Turner. Llewyn tem a esperança de conseguir uma chance em uma gravadora grande, mas Turner é uma pessoa difícil de lidar.

The Tree of Life (2011), Terrence Malick O filme acompanha a vida de Jack, desde o seu nascimento, nos anos 50, até a idade adulta. Ele é o mais velho dos três filhos da família O’Brien e cresce dividido entre duas visões divergentes da realidade: o autoritarismo e crueldade do pai, e a generosidade da mãe. Certo dia, um trágico acontecimento perturba a família e provoca danos que acompanham Jack durante toda a vida.

Fonte da Vida (2006), Darren Aronofsky O cientista Tommy Creo busca incessantemente exterminar o câncer, doença da qual sua mulher, Izzy, sofre. A chance de sucesso aparece quando seu time de pesquisadores encontra uma árvore que pode ajudar na cura. Ao mesmo tempo, em seus últimos dias de vida, Izzy escreve um livro sobre o navegador espanhol Tomas Creo, que partiu para o Novo Mundo em busca da árvore da vida, citada na Bíblia, no século 16.

Dois Papas (2019), Fernando Meirelles O filme constrói um encontro fictício entre o então cardeal Jorge Bergoglio, hoje Papa Francisco, e o Papa Bento XVI, em 2012. Durante uma das maiores crises recentes da Igreja, o argentino Jorge Bergoglio decide pedir sua aposentadoria por discordar da forma como o Papa tem conduzido a igreja. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido pelo convite do próprio Papa Bento XVI para visitá-lo. No encontro, eles falam sobre suas vidas e os rumos do catolicismo.

Longa Jornada Noite Adentro (2019), Bi Gan Após 12 anos, Luo Hongwu retorna a Kaili, a cidade de onde fugiu por ter cometido um assassinato. De volta para o funeral do pai, Luo relembra a morte de um velho amigo, Wildcat, e tenta reencontrar Wan Qiwen, uma mulher que ele nunca conseguiu esquecer, com quem viveu um romance há quase 20 anos. Enquanto Luo percorre as ruas de Kaili para encontrar Wan, suas lembranças se misturam com o presente e levam-no ao delírio.

First Reformed (2018), Paul Schrader Tolher é ex-militar e pastor de uma igreja de Nova York. Devastado pelo fim de seu casamento e pela perda do filho, que ele próprio incentivou a se alistar nas forças armadas, Tolher enfrenta uma crise existencial e espiritual. Sua fé se abala ainda mais com a chegada do casal Maria e Michael, um ambientalista radical. A jovem está grávida, mas seu companheiro não deseja ter a criança, pois acredita que o mundo será destruído pela igreja e pelas grandes empresas.