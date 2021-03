17 filmes indicados ao Oscar disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Em um ano totalmente atípico para o cinema, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os indicados à 93ª edição do Oscar, o maior prêmio do audiovisual no mundo. Devido à pandemia da Covid-19, que fechou cinemas em todo o mundo, o prêmio passou a aceitar filmes que foram transmitidos apenas em serviços de streamings. Antes, era necessário que os concorrentes fossem exibidos nos cinemas. Para os assinantes da Netflix e do Amazon Prime Video, há 17 longas indicados ao Oscar facilmente acessíveis. Entre eles, está “Mank” (2020), de David Fincher, que recebeu o maior número de indicações (10) e faz parte do catálogo Netflix. “O Som do Silêncio” (2020), de Darius Merder, concorre em seis categorias e está na plataforma Amazon.

Netflix

Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó Martha e Sean Carson estão prestes a se tornarem pais. Mas, durante o parto domiciliar, a parteira acaba sendo negligente e a bebê deles morre pouco tempo após o nascimento. Enquanto tenta lidar com o luto, Martha ainda precisa encarar o relacionamento abalado com Sean e a presença da mãe autoritária. Além disso, o processo judicial que ela move contra a parteira se torna público. Vanessa Kirsby, que interpreta Martha, foi indicada ao prêmio de “Melhor Atriz”.

O Tigre Branco (2021), Ramin Bahrani Balram é um jovem inteligente e ambicioso que cresceu numa pobre zona rural da Índia. Para sair de sua aldeia, ele aceita trabalhar como motorista de Ashok, um homem milionário. Treinado desde sempre para ser um servo, ele se torna indispensável para o patrão rico. Mas, após ser traído por Ashok, Balram se rebela e inicia uma jornada independente para deixar a pobreza e ascender socialmente. O filme concorre ao prêmio de “Melhor Roteiro Adaptado”.

Relatos do Mundo (2021), Paul Greengrass Em 1870, o Capitão Jefferson Kyle Kidd viaja pelos EUA contando notícias de todo o mundo para as pessoas, apesar dos jornais já estarem se popularizando. No Texas, ele aceita a proposta de levar uma menina de 10 anos, Johanna, de volta para seus familiares. Sequestrada pelo povo Kiowa seis anos antes, Johanna foi criada como um deles e tem um comportamento hostil com as pessoas. Mas, ao longo caminho, ela e Kidd acabam criando um vínculo afetivo. “Relatos do Mundo” concorre em quatro categorias, incluindo “Melhor Trilha Sonora” e “Melhor Fotografia”.

A Caminho da Lua (2020), Glen Keane Após perder a mãe e descobrir que o pai está planejando se casar de novo, a pequena Fei Fei resolve construir uma nave espacial para ir à lua se encontrar com Chang’e, uma deusa que, segundo as histórias que a mãe contava, habita o astro. Fei Fei espera que a deusa convença o pai a continuar solteiro, mas a divindade pede algo em troca para realizar o desejo da garota. Em sua jornada, Fei Fei aprende valiosas lições. “A Caminho da Lua” concorre ao Oscar de “Melhor Animação”.

A Voz Suprema do Blues (2020), de George C. Wolfe Em uma sala de ensaios, em Chicago, uma banda de músicos espera a chegada de Ma Rainey, a “Mãe do Blues”, estrela dos anos 1920. Atrasada para o ensaio, Ma Rainey trava uma batalha com seu empresário e o produtor, ambos homens brancos, pelo controle de sua música e carreira. Enquanto ela não chega, o ambicioso trompetista Levee — que está determinado a começar sua própria banda de blues — incita tensões entre os músicos de Rainey. “A Voz Suprema do Blues” concorre em cinco categorias, incluindo “Melhor Atriz” (Viola Davis) e “Melhor Ator” (Chadwick Boseman).

Crip Camp: Revolução pela Inclusão (2020), James Lebrecht e Nicole Newnham No início da década de 1970, os adolescentes com deficiência enfrentavam um futuro moldado pelo isolamento e discriminação. Nesse contexto, o acampamento Jened, em Catskills, iniciou uma revolução. Jened era um lugar utópico, que recebia esses jovens com esportes de verão e atividades lúdicas. No local, se formaram os primeiros ativistas que mudaram para sempre a legislação de acessibilidade para todos. “Crip Camp” foi indicado ao Oscar de “Melhor Documentário”.

Destacamento Blood (2020), Spike Lee O filme conta a história de três amigos negros que lutaram na Guerra do Vietnã: Otis, Eddie e Melvin. Anos mais tarde, eles resolvem voltar ao local onde lutaram, em busca dos restos mortais do líder do esquadrão. Além disso, eles têm a esperança de encontrar um tesouro que foi escondido pelo amigo. Nessa jornada, os ex-soldados têm que lidar com as lembranças dolorosas da guerra. “Destacamento Blood” concorre ao Oscar de “Melhor Trilha Sonora”.

Era Uma Vez um Sonho (2020), Ron Howard J.D. Vance cresce na cidade de Middletown, em Ohio, numa família pobre e desestruturada. Sua mãe é dependente de drogas e sempre se envolve em relacionamentos abusivos. Incentivado pela avó, ele estuda e é aceito em uma boa universidade, deixando a vida triste em Middletown. Mas, quando está crescendo na carreira, ele é obrigado a voltar para cuidar da mãe. O filme foi indicado nas categorias de “Melhor Atriz Coadjuvante” (Glenn Close) e “Cabelo e Maquiagem”.

Mank (2020), de David Fincher O filme se passa nas décadas de 1930 e 40, em Hollywood, e segue a tumultuosa história do roteirista Herman J. Mankiewicz, conhecido como Mank. Além de ter que lidar com seus vícios, ele tem problemas com Orson Welles para construir o roteiro do filme “Cidadão Kane”, obra-prima do cineasta. O longa também aborda a relação de Mank com os grandes nomes da indústria cinematográfica da época. “Mank” é o campeão de indicações e concorre em dez categorias, incluindo “Melhor Filme” e “Melhor Direção”.

O Céu da Meia-Noite (2020), George Clooney A tripulação da nave Aether, da NASA, está voltando para a casa após explorar uma lua de Júpiter que tem possibilidade de abrigar vida humana. Mas os astronautas não recebem mensagens da base há três semanas. Enquanto isso, a Terra está sendo destruída por uma catástrofe e Augustine, um cientista isolado no Ártico, tenta entrar em contato com a Aether para impedir que os tripulantes voltem em meio ao apocalipse. O filme concorre ao Oscar de “Efeitos Visuais”.

Os 7 de Chicago (2020), de Aaron Sorkin Em 1968, em Chicago, o Partido Democrata realiza uma convenção para escolher os candidatos à eleição presidencial daquele ano. Do lado de fora, mais de 15 mil manifestantes contra a Guerra do Vietnã entram em confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos EUA. Os organizadores do protesto, que era inicialmente pacífico, são acusados de conspiração e incitação da desordem. O julgamento deles atrai atenção mundial. O filme concorre em seis categorias, incluindo “Melhor Filme” e “Melhor Roteiro Original”.

Professor Polvo (2020), Pippa Ehrlich e James Reed O documentário reúne as filmagens de Craig, um homem que, debilitado pela fadiga adrenal, começou a mergulhar em meio a uma floresta subaquática gelada na África. À medida que a água fria o revigorava, ele passou a filmar suas incursões submarinas, especialmente um polvo que chamou sua atenção. Visitando a toca do animal todos os dias, ele ganhou a confiança do polvo, fazendo uma nova amizade improvável. “Professor Polvo” foi indicado ao Oscar de “Melhor Documentário”.

Rosa e Momo (2020), Edoardo Ponti Madame Rosa é uma sobrevivente do holocausto que vive na costa italiana e abre uma creche em sua casa, onde educa filhos de prostitutas, com a intenção de dar às crianças alguma perspectiva de vida. Ela sofre uma tentativa de assalto de um pequeno garoto senegalês, Momo, e decide levá-lo para sua própria casa. Aos poucos, Rosa e Momo se tornam uma família. O longa marca o retorno de Sophia Loren aos cinemas. “Rosa e Momo” concorre ao prêmio de “Melhor Canção Original”, com a música “Io sì”.

Amazon Prime Video

Borat: Fita de Cinema Seguinte (2020), de Jason Woliner Continuação de “Borat” (2007), o longa acompanha o personagem Borat, um repórter do Cazaquistão que adquiriu fama internacional após o primeiro filme e passou 14 anos preso por ter envergonhado o país. Ao ser liberto, Borat é convocado pelo governo para entregar um macaco de presente para o vice-presidente dos EUA, numa tentativa de aproximação com o presidente Donald Trump. O longa concorre em duas categorias: “Melhor Atriz Coadjuvante” (Maria Bakalova) e “Melhor Roteiro Adaptado”.

O Som do Silêncio (2020), Darius Merder Ruben é baterista de uma banda de punk-metal, da qual sua namorada, Lou, é a vocalista. Dependente químico, Ruben está sóbrio há quatro anos. De repente, ele percebe que está perdendo a audição e pensa que sua vida e carreira acabaram. Incentivado por Lou, que teme que ele tenha uma recaída, Ruben começa a frequentar uma comunidade para surdos e tenta aceitar sua nova condição. “O Som do Silêncio” concorre em seis categorias, incluindo “Melhor Filme” e “Melhor Ator” (Riz Ahmed).

Time (2020), Garrett Bradley Nesta íntima história de amor, filmada ao longo de 20 anos, a cineasta Garrett Bradley acompanha a trajetória da empresária e autora Sibil Fox Richardson, conhecida como Fox Rich. Ao mesmo tempo em que precisa trabalhar para cuidar sozinha dos seis filhos, Rich luta pela libertação de seu marido, Rob, que foi condenado a 60 anos de prisão por ter se envolvido em um roubo. “Time” foi indicado ao Oscar de “Melhor Documentário”.