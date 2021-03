As 10 melhores séries para assistir no Amazon Prime Video em 2021

Gangs of London (2021), Corin Hardy

Após a morte de Finn Wallace, o chefe da mais poderosa família do crime de Londres, a cidade é tomada por turbulentas lutas por poder entre as gangues. Em meio a tantas disputas, Sean, o filho de Finn, tenta assumir o controle dos negócios da família. Para conter os grupos armados, ele com a ajuda de Elliot Finch, um gângster que ascende rapidamente no submundo do crime londrino.