No Dia D, publicamos uma lista com os 10 melhores poemas de Carlos Drummond de Andrade

Solicitamos aos nossos leitores e colaboradores que indicassem quais consideram ser os poemas mais emblemáticos de Carlos Drummond de Andrade, amplamente reconhecido como o poeta brasileiro mais influente do século 20. Carlos Drummond nasceu em 1902 na cidade mineira de Itabira e deu início à sua trajetória literária como colaborador do “Diário de Minas”, um importante veículo para os entusiastas do movimento modernista em Minas Gerais. Seu debut no mundo literário ocorreu em 1930 com a publicação de “Alguma Poesia”. O crítico Alfredo Bosi comenta sobre sua obra: “Assim como autores como Fernando Pessoa, Jorge de Lima, Herberto Helder e Murilo Mendes, Drummond atinge um patamar de introspecção que o desvincula das convenções da História, conduzindo o leitor a uma reflexão desprovida de referências, ideologias ou expectativas”.

Algumas de suas obras mais notáveis incluem: “Brejo das Almas” (1934), “Os Ombros Suportam o Mundo” (1935), “Elegia” (1938), “Sentimento do Mundo” (1940), “José” (1942), “A Rosa do Povo” (1945), “Claro Enigma” (1951), “Fazendeiro do Ar” (1954), “Lição de Coisas” (1962), “Boitempo” (1968), “Discurso de Primavera e Algumas Sombras” (1977), “Corpo” (1984), “Amar se Aprende Amando” (1985) e “O Avesso das Coisas” (1988). Drummond também se aventurou no campo da tradução, vertendo para o português obras de autores consagrados como Balzac, Choderlos de Laclos, Marcel Proust, García Lorca, Mauriac e Molière. Ademais, diversas de suas criações literárias foram traduzidas para idiomas como espanhol, inglês, francês, italiano, alemão, sueco e tcheco.

O poeta morreu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 1987, lamentavelmente apenas dez dias após a morte de sua única filha, a escritora Maria Julieta Drummond de Andrade. Desde 2011, ele é homenageado com o Dia D, inspirado no Bloomsday, dedicado ao célebre escritor irlandês James Joyce. Esta data, que coincide com o aniversário de Drummond, 31 de outubro, é celebrada tanto no Brasil quanto em Portugal.

É fundamental destacar que quaisquer listas são intrinsecamente subjetivas e nunca exaustivas. Afinal, opiniões, assim como percepções, são individuais. Assim, os resultados desta enquete refletem unicamente as opiniões daqueles que nela participaram.

A Máquina do Mundo E como eu palmilhasse vagamente

uma estrada de Minas, pedregosa,

e no fecho da tarde um sino rouco



se misturasse ao som de meus sapatos

que era pausado e seco; e aves pairassem

no céu de chumbo, e suas formas pretas



lentamente se fossem diluindo

na escuridão maior, vinda dos montes

e de meu próprio ser desenganado,



a máquina do mundo se entreabriu

para quem de a romper já se esquivava

e só de o ter pensado se carpia.



Abriu-se majestosa e circunspecta,

sem emitir um som que fosse impuro

nem um clarão maior que o tolerável



pelas pupilas gastas na inspeção

contínua e dolorosa do deserto,

e pela mente exausta de mentar



toda uma realidade que transcende

a própria imagem sua debuxada

no rosto do mistério, nos abismos.



Abriu-se em calma pura, e convidando

quantos sentidos e intuições restavam

a quem de os ter usado os já perdera



e nem desejaria recobrá-los,

se em vão e para sempre repetimos

os mesmos sem roteiro tristes périplos,



convidando-os a todos, em coorte,

a se aplicarem sobre o pasto inédito

da natureza mítica das coisas,



assim me disse, embora voz alguma

ou sopro ou eco ou simples percussão

atestasse que alguém, sobre a montanha,



a outro alguém, noturno e miserável,

em colóquio se estava dirigindo:

“O que procuraste em ti ou fora de



teu ser restrito e nunca se mostrou,

mesmo afetando dar-se ou se rendendo,

e a cada instante mais se retraindo,



olha, repara, ausculta: essa riqueza

sobrante a toda pérola, essa ciência

sublime e formidável, mas hermética,



essa total explicação da vida,

esse nexo primeiro e singular,

que nem concebes mais, pois tão esquivo



se revelou ante a pesquisa ardente

em que te consumiste… vê, contempla,

abre teu peito para agasalhá-lo.”



As mais soberbas pontes e edifícios,

o que nas oficinas se elabora,

o que pensado foi e logo atinge



distância superior ao pensamento,

os recursos da terra dominados,

e as paixões e os impulsos e os tormentos



e tudo que define o ser terrestre

ou se prolonga até nos animais

e chega às plantas para se embeber



no sono rancoroso dos minérios,

dá volta ao mundo e torna a se engolfar

na estranha ordem geométrica de tudo,



e o absurdo original e seus enigmas,

suas verdades altas mais que tantos

monumentos erguidos à verdade;



e a memória dos deuses, e o solene

sentimento de morte, que floresce

no caule da existência mais gloriosa,



tudo se apresentou nesse relance

e me chamou para seu reino augusto,

afinal submetido à vista humana.



Mas, como eu relutasse em responder

a tal apelo assim maravilhoso,

pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio,



a esperança mais mínima — esse anelo

de ver desvanecida a treva espessa

que entre os raios do sol inda se filtra;



como defuntas crenças convocadas

presto e fremente não se produzissem

a de novo tingir a neutra face



que vou pelos caminhos demonstrando,

e como se outro ser, não mais aquele

habitante de mim há tantos anos,



passasse a comandar minha vontade

que, já de si volúvel, se cerrava

semelhante a essas flores reticentes



em si mesmas abertas e fechadas;

como se um dom tardio já não fora

apetecível, antes despiciendo,



baixei os olhos, incurioso, lasso,

desdenhando colher a coisa oferta

que se abria gratuita a meu engenho.



A treva mais estrita já pousara

sobre a estrada de Minas, pedregosa,

e a máquina do mundo, repelida,



se foi miudamente recompondo,

enquanto eu, avaliando o que perdera,

seguia vagaroso, de mão pensas.

Congresso Internacional do Medo Provisoriamente não cantaremos o amor,

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,

não cantaremos o ódio, porque este não existe,

existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,

o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte.

Depois morreremos de medo

e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas

Poema da Purificação Depois de tantos combates

o anjo bom matou o anjo mau

e jogou seu corpo no rio.

As águas ficaram tintas

de um sangue que não descorava

e os peixes todos morreram.

Mas uma luz que ninguém soube

dizer de onde tinha vindo

apareceu para clarear o mundo,

e outro anjo pensou a ferida

do anjo batalhador.

Poema de Sete Faces Quando nasci, um anjo torto

desses que vivem na sombra

disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.



As casas espiam os homens

que correm atrás de mulheres.

A tarde talvez fosse azul,

não houvesse tantos desejos.



O bonde passa cheio de pernas:

pernas brancas pretas amarelas.

Para que tanta perna, meu Deus,

pergunta meu coração.

Porém meus olhos

não perguntam nada.



O homem atrás do bigode

é sério, simples e forte.

Quase não conversa.

Tem poucos, raros amigos

o homem atrás dos óculos e do bigode.



Meu Deus, por que me abandonaste

se sabias que eu não era Deus

se sabias que eu era fraco.



Mundo mundo vasto mundo,

se eu me chamasse Raimundo

seria uma rima, não seria uma solução.

Mundo mundo vasto mundo,

mais vasto é meu coração.



Eu não devia te dizer

mas essa lua

mas esse conhaque

botam a gente comovido como o diabo.

Tarde de Maio Como esses primitivos que carregam por toda parte o

maxilar inferior de seus mortos,

assim te levo comigo, tarde de maio,

quando, ao rubor dos incêndios que consumiam a terra,

outra chama, não perceptível, tão mais devastadora,

surdamente lavrava sob meus traços cômicos,

e uma a uma, disjecta membra, deixava ainda palpitantes

e condenadas, no solo ardente, porções de minh’alma

nunca antes nem nunca mais aferidas em sua nobreza

sem fruto.



Mas os primitivos imploram à relíquia saúde e chuva,

colheita, fim do inimigo, não sei que portentos.

Eu nada te peço a ti, tarde de maio,

senão que continues, no tempo e fora dele, irreversível,

sinal de derrota que se vai consumindo a ponto de

converter-se em sinal de beleza no rosto de alguém

que, precisamente, volve o rosto e passa…

Outono é a estação em que ocorrem tais crises,

e em maio, tantas vezes, morremos.



Para renascer, eu sei, numa fictícia primavera,

já então espectrais sob o aveludado da casca,

trazendo na sombra a aderência das resinas fúnebres

com que nos ungiram, e nas vestes a poeira do carro

fúnebre, tarde de maio, em que desaparecemos,

sem que ninguém, o amor inclusive, pusesse reparo.



E os que o vissem não saberiam dizer: se era um préstito

lutuoso, arrastado, poeirento, ou um desfile carnavalesco.

Nem houve testemunha.



Nunca há testemunhas. Há desatentos. Curiosos, muitos.

Quem reconhece o drama, quando se precipita, sem máscara?

Se morro de amor, todos o ignoram

e negam. O próprio amor se desconhece e maltrata.

O próprio amor se esconde, ao jeito dos bichos caçados;

não está certo de ser amor, há tanto lavou a memória

das impurezas de barro e folha em que repousava. E resta,

perdida no ar, por que melhor se conserve,

uma particular tristeza, a imprimir seu selo nas nuvens.

Ausência Por muito tempo achei que a ausência é falta.

E lastimava, ignorante, a falta.

Hoje não a lastimo.

Não há falta na ausência.

A ausência é um estar em mim.

E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços,

que rio e danço e invento exclamações alegres,

porque a ausência, essa ausência assimilada,

ninguém a rouba mais de mim.

Canção Final Oh! se te amei, e quanto!

Mas não foi tanto assim.

Até os deuses claudicam

em nugas de aritmética.

Meço o passado com régua

de exagerar as distâncias.

Tudo tão triste, e o mais triste

é não ter tristeza alguma.

É não venerar os códigos

de acasalar e sofrer.

É viver tempo de sobra

sem que me sobre miragem.

Agora vou-me. Ou me vão?

Ou é vão ir ou não ir?

Oh! se te amei, e quanto,

quer dizer, nem tanto assim.

Para Sempre Por que Deus permite

que as mães vão-se embora?

Mãe não tem limite,

é tempo sem hora,

luz que não apaga

quando sopra o vento

e chuva desaba,

veludo escondido

na pele enrugada,

água pura, ar puro,

puro pensamento.

Morrer acontece

com o que é breve e passa

sem deixar vestígio.

Mãe, na sua graça,

é eternidade.

Por que Deus se lembra

— mistério profundo —

de tirá-la um dia?

Fosse eu Rei do Mundo,

baixava uma lei:

Mãe não morre nunca,

mãe ficará sempre

junto de seu filho

e ele, velho embora,

será pequenino

feito grão de milho.

Quadrilha João amava Teresa que amava Raimundo

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili,

que não amava ninguém.

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes

que não tinha entrado na história.