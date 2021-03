99 mulheres essenciais do Twitter no Brasil em 2021

O ano de 2021, assim como 2020, começou como um dos piores de nossas vidas. Uma conjunção de governos desastrosos e perversos, em vários pontos do mundo, associados a uma praga sanitária global, sem precedentes na história — mesmo quando comparada à gripe espanhola, um século atrás —, gerou uma sensação de desespero, desesperança e desamparo. Perdemos amigos e familiares, numa proporção acima da nossa capacidade de absorver a dor. E ainda estamos perdendo, dia após dia, porque a pandemia continua.

Nesse contexto, quando tudo ainda soa nebuloso, o Twitter tornou-se uma ferramenta fundamental de informação. Por meio dele, jornalistas, formadores de opinião e pessoas comuns puderam relatar e compartilhar a verdade, nua e crua, sobre a catástrofe humanitária que estamos vivendo, sem a maquiagem comum dos períodos autoritários.

Desde 2010, a Revista Bula realiza um levantamento anual, com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, os perfis femininos essenciais do Twitter, no Brasil. Como nos anos anteriores, a consulta foi feita a assinantes da newsletter — via formulário de pesquisa — e colaboradores. Em 2021, as enquetes foram realizadas entre os dias 2 de janeiro e 1º de março.

Entre os critérios estabelecidos para as indicações, deveriam prevalecer o conteúdo, o engajamento e a interatividade, sendo permitido aos participantes indicar perfis seguidos por dezenas ou milhares de usuários. Além disso, foram considerados apenas perfis públicos (não protegidos), de pessoas reais e com atualizações regulares.

Cinco mil e cem participantes, dos 26 Estados e Distrito Federal, responderam à série de enquetes. Os resultados foram organizados e filtrados, resultando em uma lista final. É importante ressaltar que a seleção não pretende ser abrangente ou definitiva, pois corresponde, apenas, à opinião das pessoas consultadas.

Crédito editorial: DenPhotos / Shutterstock