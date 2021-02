Uma das melhores sensações para um cinéfilo é ser surpreendido com o final de um filme. É digno de reconhecimento quando o cineasta consegue deixar o espectador confuso e boquiaberto com um desfecho totalmente inesperado. A Bula realizou uma enquete no Twitter para saber quais são, na opinião dos seguidores, os 15 melhores finais da história do cinema. Os longas mais votados foram reunidos em um ranking, que abrange títulos de diferentes épocas e nacionalidades. Entre eles, estão “Bastardos Inglórios” (2009), de Quentin Tarantino; “Fanny e Alexander” (1983), de Ingmar Bergman; e “Retrato de Uma Jovem em Chamas” (2020), dirigido por Céline Sciamma.

15 — O Silêncio dos Inocentes (1991), Jonathan Demme Clarice Starling, agente novata do FBI, foi designada para encontrar um maníaco que assassina mulheres jovens e depois retira suas peles. Para traçar o perfil psicológico do psicopata, Clarice decide entrevistar Hannibal Lecter, um psiquiatra que cumpre prisão perpétua por canibalismo. Hannibal aceita ser entrevistado por Clarice, mas pede em troca que a agente lhe conte detalhes sobre a sua vida pessoal.

14 — De Olhos Bem Fechados (1999), Stanley Kubrick O médico Bill Harford é casado com a curadora de arte Alice. Eles vivem um casamento feliz até que, logo após uma festa, Alice confessa que já se sentiu atraída por outro homem e seria capaz de largar o marido para se envolver com ele. A confissão atormenta Bill, que sai andando pelas ruas de Nova York. Desnorteado, ele acaba participando de uma reunião erótica e secreta.

13 — Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino Após assistir à morte de sua família, a judia Shosanna foge para a França. Em Paris, ela comanda um cinema local, mas vive à espera de uma oportunidade para se vingar dos nazistas. Após conseguir um filme importante para seu cinema, Shosanna pretende reunir Hitler e a elite dos oficiais nazistas durante a estreia e incendiá-los. O evento chama a atenção dos “Bastardos”, um grupo de soldados judeus, liderados por Aldo Reine, que também deseja matar os alemães.

12 — Os Imperdoáveis (1992), Clint Eastwood Uma prostituta tem o rosto desfigurado por dois cowboys. As suas colegas decidem oferecer uma recompensa para quem matar os responsáveis. O aspirante a pistoleiro Kid procura o antigo assassino William Munny e propõe que partam em busca da recompensa. Apesar de ter se endireitado desde que se casou e teve filhos, Munny aceita, e convida o seu parceiro Ned Logan para a missão. Contudo, eles não contavam que o bando liderado pelo forasteiro inglês Bob também estava de olho no prêmio.

11 — O Grande Truque (2006), Christopher Nolan O filme se passa no século 19, em Londres. Os ilusionistas Alfred Borden e Rupert Angier se conhecem há muitos anos e são amigos. Mas, com o passar do tempo, eles começam a competir entre si pelo truque mais impressionante e desenvolvem uma rivalidade que se transforma em obsessão. Quando Alfred apresenta uma mágica revolucionária, Robert fica desesperado para descobrir como ele conseguiu realizá-la.

10 — Casablanca (1942), Michael Curtiz Durante a Segunda Guerra Mundial, o americano expatriado Rick Blaine encontra refúgio na cidade de Casablanca, no Marrocos, onde comanda o “Café do Rick”, a casa noturna mais famosa da região. Ele reencontra Ilsa, uma antiga namorada que o abandonou e agora está casada com outro. Ilsa precisa da ajuda de Rick para fugir dos nazistas, mas ele ainda guarda ressentimentos pelo que aconteceu no passado.

9 — Thelma e Louise (1991), Ridley Scott Cansadas da vida monótona que levam, a garçonete Louise e a dona de casa Thelma resolvem fazer uma pequena viagem para fugir da rotina. Quando param num bar, Thelma é vítima de um homem bêbado que tenta estuprá-la. Para defender a amiga, Louise acaba matando o estuprador. Sozinhas e sem dinheiro, as amigas decidem roubar um mercado e fugir para o México, mas acabam sendo perseguidas pela polícia.

8 — Fanny e Alexander (1983), Ingmar Bergman Após um alegre Natal na família Ekdahl, o patriarca Oscar morre repentinamente. A mãe, Emilie, se casa com o bisco Edvard Vergérus, um religioso extremamente rígido, que obriga os dois filhos de Emilie a se desfazerem de todos os bens, inclusive livros e brinquedos. Alexander, o filho mais novo de Emilie, é imaginativo e começa a ter visões sobre o passado sombrio de seu padrasto.

7 — Os Pássaros (1963), Alfred Hitchcock Melanie Daniels, uma bela e rica socialite, conhece o advogado Mitch Brenner em um petshop, onde ele foi comprar um pássaro para dar de presente à irmã mais nova. Interessada, ela consegue o endereço de Mitch e resolve ir ao encontro dele na cidade de Bodega Bay, na Califórnia. Mas durante o fim de semana Melanie vivencia algo assustador: milhares de pássaros se instalaram em Bodega Bay e estão atacando as pessoas.

6 — O Poderoso Chefão de Mario Puzo: Desfecho — A Morte De Michael Corleone (Francis Ford Coppola, 2020) Em homenagem ao aniversário de 30 anos do filme “O Poderoso Chefão III”, o diretor e roteirista Francis Ford Coppola criou um novo desfecho para a trilogia. Michael Corleone, chegando aos 60 anos, deseja estar mais próximo da família e abandonar o mundo dos mafiosos. Ele busca um sucessor e o melhor candidato é o sobrinho, Vicente Mancini. Mas Mancini não está interessado apenas no império da família, ele também deseja a filha protegida de Corleone, Mary.

5 — Retrato de Uma Jovem em Chamas (2020), Céline Sciamma Na França do século 18, Marianne é uma jovem pintora contratada para fazer um retrato de Héloïse, sem que ela saiba. A mãe de Héloïse pretende enviar a pintura para um pretendente da filha, oferecendo-a em casamento. Como o plano é um segredo, durante o dia Marianne se disfarça como dama de companhia de Heloïse e passa as noites pintando. Com o passar do tempo, ela se apaixona por sua modelo.

4 — Mulholland Drive (2001), David Lynch Baseado no universo dos sonhos, este suspense psicodélico acompanha a tímida Betty, uma jovem atriz que se muda para Hollywood na esperança de conseguir alavancar a carreira. O apartamento em que Betty mora é invadido por Rita, uma mulher que sofre com amnésia e está sendo procurada por um gângster. Betty acolhe Rita e tenta ajudá-la a descobrir o que aconteceu no passado.

3 — Mother, a Busca pela Verdade (2009), Bong Joon Ho Em uma província da Coreia do Sul, uma mulher vive tranquilamente com o filho Do-joon, de 28 anos. Ela trabalha vendendo ervas e realizando sessões de acupuntura nos vizinhos. Um dia, uma jovem é brutalmente assassinada na região e a polícia aponta Do-joon como culpado. Ele é preso e assina a confissão, mas sua mãe acredita que ele é inocente. Então, ela começa a investigar o que realmente aconteceu para provar a inocência de Do-joon.

2 — Amor À Flor da Pele (2001), de Wong Kar-Wai Em 1962, o jornalista Chow Mo-wan se muda para Hong Kong com sua mulher, que está sempre fora de casa, envolvida com o trabalho. Logo ele conhece Li-Zhen, uma jovem cujo marido também vive viajando à trabalho. Os dois se apaixonam, mas decidem não se envolver para não traírem os cônjuges, permanecendo como bons amigos. Um dia, eles descobrem que seus parceiros é que estão tendo um caso.