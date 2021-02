10 filmes de ação imperdíveis para assistir na Netflix em 2021

Nova Ordem Espacial (2021), Jo Sung-hee

No ano de 2092, corporações constroem lares no espaço para a humanidade, mas nem todos conseguem pagar por esse luxo. Na nave Victory, comandada pelo piloto Tae-ho, tripulantes da classe baixa vivem recolhendo lixo espacial em troca de míseros dólares. Mas suas vidas sofrem uma reviravolta quando encontram uma criança robô humanoide que está sendo procurada pelas autoridades. Sobrecarregados com as dívidas, eles decidem pedir um grande resgate pela criança.