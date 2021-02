10 filmes mais quentes que “50 Tons de Cinza”, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Paixão Mortal (2014), Grzegorz Muskala

Martin é um jovem tímido e inexperiente que acaba de se mudar para Berlim, onde irá fazer faculdade de Direito. Com pouco dinheiro, ele consegue alugar um apartamento pequeno e deteriorado na cidade. A proprietária do imóvel é Simone, que mora ao lado. Com o passar do tempo, Simone seduz Martin, que se apaixona perdidamente. Mas ele descobre que a amante pode ter sido responsável pela morte do inquilino anterior.