10 séries para assistir na Netflix se você quer aprender a cozinhar melhor

A Origem do Sabor (2020), Hu Zithang e Hou Jia

A série documental “A Origem do Sabor” explora os segredos culinários da China, as várias técnicas gastronômicas do país e os ingredientes nativos de três regiões: Gansu, Yunnan e Chaoschan. Além de mostrar as receitas mais tradicionais, a produção aborda os modos de plantio, colheita e conservação dos ingredientes mais usados em cada região.