10 belos filmes da Netflix para assistir em dias de solidão

A Promessa (2017), Terry George

Michael é um jovem armênio que sonha em se tornar médico para cuidar do povo de sua aldeia, mas não tem como arcar com os estudos. Então, ele promete se casar com uma garota do vilarejo para receber o dote. Após conseguir o dinheiro, ele vai estudar na Turquia, durante os últimos meses do Império Otomano. Lá, ele se apaixona por Ana, mas ela já está comprometida com o fotógrafo americano Chris, chamado à Turquia para registrar os horrores do genocídio armênio.