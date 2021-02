10 filmes de romance para quem amou Orgulho e Preconceito, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Considerado um dos melhores filmes românticos de todos os tempos, “Orgulho e Preconceito” (2005), adaptação do famoso livro de Jane Austen por Joe Wright, foi um sucesso nas bilheterias e, 15 anos depois, continua em alta no streaming. Para os fãs do longa, a Bula reuniu em uma lista outros dez ótimos romances que estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video. As produções selecionadas também se passam em outras épocas ou possuem a mesma leveza do filme de Joe Wright. Entre elas, destacam-se “A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata” (2018), de Mike Newell; e “O Amante da Rainha” (2013), de Nokilaj Arcel. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell O filme conta a história de Juliet Ashton, uma escritora que vive na Londres de 1946, durante a Segunda Guerra Mundial. Ela recebe a carta de um fazendeiro que mora em Guernsey, uma ilha invadida pela Alemanha. Ele conta à Juliet como os moradores formaram um clube de leitura local. Interessada na história, a escritora decide visitar Guernsey e lá encontra a inspiração para seu próximo livro.

Questão de Tempo (2013), Richard Curtis Ao completar 21 anos, Tim descobre que pertence a uma linhagem de viajantes no tempo. Ou seja, todos os homens de sua família conseguem voltar para o passado e mudar os acontecimentos. Empolgado, Tim resolve usar seu novo dom para reverter seus erros e conquistar Mary. Mas, logo ele percebe que alterar o passado pode provocar consequências inesperadas em sua vida.

A Época da Inocência (1993), Martin Scorsese O filme se passa em Nova York, em 1870. A trama conta a história do advogado Newland, que está de casamento marcado com May, uma jovem da aristocracia local. Mas, ele se apaixona pela prima de sua noiva, a condessa Ellen, que retorna da Europa após separar-se do marido. As ideias dela chocam a tradicional sociedade americana e, ao defendê-la, Newland se expõe, atrapalhando os planos de seu casamento.

Entre Dois Amores (1985), Sydney Pollack No início do século 20, a aristocrata dinamarquesa Karen Blixen se muda para o Quênia, na África, para se juntar a Bror, um barão cafezeiro com quem ela se casou por conveniência. Com o tempo, ela desenvolve sentimentos por Bror e se magoa ao descobrir que ele é infiel. Karen então se apaixona por um caçador local, mas percebe que ele prefere uma vida mais simples comparada com a que ela vive.

Em Algum Lugar do Passado (1980), Jeannot Szwarc Na noite de estreia de sua primeira peça, em 1972, o jovem dramaturgo Richard Collier conhece uma senhora que lhe dá um antigo relógio de bolso com uma mensagem enigmática: “volte para mim”. Oito anos depois, Richard vê a foto de uma bela mulher, Elise McKenna, que descobre ser a mesma que lhe deu o relógio. Mas a fotografia é do ano de 1912, então Richard sai à procura de um cientista para ajudá-lo a viajar no tempo e encontrar Elise.

O Retorno do Herói (2018), Laurent Tirard Elisabeth em breve será cunhada do capitão Neuville, um homem que ela detesta. Mas Neuville é convocado para o front de batalha, deixando a irmã de Elisabeth com o coração partido. Para animá-la, Elisabeth começa a escrever cartas em nome do capitão, inventando histórias sobre aventuras heroicas na guerra. Quando Neuville retorna, as confusões começam, pois ele não consegue sustentar as mentiras ditas pela cunhada. Para piorar, o ódio que Elisabeth sentia por ele começa a se transformar em paixão.

Suíte Francesa (2014), Saul Dibb Durante a Segunda Guerra Mundial, na França, Lucille Angellier passa os dias esperando notícias do marido, um prisioneiro de guerra. A vila onde ela mora começa a ser tomada por soldados alemães, que invadem e se hospedam nas casas dos moradores locais. Lucille inicia uma relação amorosa com o comandante Bruno von Falk, que se hospeda em sua casa. O filme é inspirado no livro homônimo de Irène Némirovsky.

O Amante da Rainha (2013), Nokilaj Arcel No século 18, a jovem britânica Caroline Mathilde se torna rainha da Dinamarca após se casar com o insano rei Christian VII. Ela é apaixonada por artes e educação, mas é proibida de estudar. Como a saúde do rei piora a cada dia, o alemão Johann Struensee é recrutado e promovido a médico da corte. Johann, um homem do iluminismo, se apaixona por Caroline e os dois se aproveitam da fragilidade do rei para iniciar uma reforma no país.

A Jovem Rainha Vitória (2010), Jean-Marc Vallée Única herdeira legítima do trono na Inglaterra, a adolescente Vitória está no centro da luta pelo poder. Seu tio, William IV, está prestes a morrer e ela será coroada em breve. Vitória é envolvida nas pressões e intrigas políticas da própria família, que deseja manipulá-la em troca de favores e privilégios. Ao mesmo tempo, ela se apaixona por Albert, o príncipe da Bélgica.