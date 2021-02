12 séries indicadas ao Globo de Ouro 2021 disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

A Bula reuniu em uma lista 12 séries de 2020 que foram indicadas ao Globo de Ouro 2021 que estão disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video, os dois serviços de streaming que lideraram as indicações este ano. Entre elas, estão temporadas de séries já conhecidas pelo público, como “Better Call Saul” (2015) e outras produções que foram lançadas em 2020, como “O Gambito da Rainha”. O seriado mais indicado foi “The Crown”, com seis nomeações, incluindo Melhor Série de Drama. No Amazon Prime Video, “Schitt’s Creek” está no canal pago Paramount+ e “The Great” e “Normal People” estão no Starzplay, mas é possível testar os serviços gratuitamente por sete dias.

Better Call Saul (5ª Temporada), de Vince Gilligan e Peter Gould A série se passa anos antes de Saul Goodman conhecer Walter White, o protagonista da série “Breaking Bad”. Em “Better Call Saul”, ele ainda é Jimmy McGill, um advogado de pequenas causas com problemas na vida financeira. Durante os episódios, o espectador acompanha a transformação de Jimmy em Saul Goodman, o defensor e cúmplice do traficante de metanfetamina Walter White. Bob Odenkirk, ator principal, concorre na categoria de “Melhor Ator em Série de Drama”.

Emily em Paris, de Darren Star Emily Cooper é uma jovem executiva de marketing que vive e trabalha em Chicago. Repentinamente, ela recebe uma proposta de trabalho na nova filial da empresa, em Paris, e decide ficar um ano lá, com a promessa de ser promovida na volta. Emily adora a ideia de morar em Paris, mas se depara com muitos desafios, como o choque cultural, o fato de não saber falar francês e a dificuldade em fazer amigos. A produção concorre em duas categorias: “Melhor Atriz em Musical ou Comédia” e “Melhor Série – Musical ou Comédia”.

Hollywood, de Ryan Murphy A série acompanha um grupo de cineastas e atores aspirantes durante a Era de Ouro do Cinema. Jack Costello acaba de voltar da guerra e sonha em ser ator. Mas, apesar da beleza, ele não tem nenhum talento. Então, para sustentar a mulher e os filhos, Jack aceita trabalhar para Ernie, o dono de um posto de gasolina. Além de ter frentista, Jack passa a prestar serviços sexuais para os clientes do posto, pois muitos deles têm influência na indústria cinematográfica. Jim Parsons foi indicado na categoria “Melhor Ator Coadjuvante em série”.

Nada Ortodoxa, de Maria Schrader Inspirada em uma história real, a série conta a história de Deborah Feldman, que nasceu em uma seita judaica fundada no Brooklyn por sobreviventes do Holocausto. Essa comunidade acreditava que o genocídio era um castigo dado por Deus e que eles deviam obedecer às regras religiosas mais conservadoras do judaísmo. Feldman teve uma infância repressiva e foi obrigada a se casar aos 17 anos. Aos 19, ela decidiu fugir para Berlim. “Nada Ortodoxa” foi indicada em duas categorias: “Melhor Série limitada ou filme para a TV” e “Melhor Atriz em série limitada ou filme para a TV”.

O Gambito da Rainha, de Scott Frank e Allan Scott Beth Harmon, uma menina órfã, descobre que possui um talento surpreendente para jogar xadrez. Ela aprende o jogo secretamente, com o zelador do orfanato. Ao ser adotada por uma família, ela começa a participar de competições — e a ganhar dinheiro com elas. Em pouco tempo, Beth se torna a melhor jogadora dos Estados Unidos. Agora, aos 22 anos, ela precisa encarar o maior desafio de sua vida: derrotar o campeão mundial de xadrez. “O Gambito da Rainha” concorre em duas categorias: “Melhor Série limitada ou filme para a TV” e “Melhor Atriz em série limitada ou filme para a TV”.

Ozark (3ª Temporada), de Jason Bateman Marty Bird vive em Chicago com sua mulher, Wendy, e dois filhos adolescentes. Eles parecem uma família normal, exceto pelo trabalho de Marty, um consultor financeiro que é também o mais importante lavador de dinheiro para um grande cartel de drogas. Para proteger seus esquemas, ele tem que mudar com a família para a região dos Lagos Ozark, no Missouri. Na 3ª Temporada, Marty tenta se esconder do FBI, enquanto Wendy pretende expandir os negócios. “Ozark” concorre em quatro categorias: “Melhor Série — Drama”, “Melhor Atriz em Série — Drama”, “Melhor Ator em Série — Drama” e “Melhor Atriz Coadjuvante em série”.

Ratched, de Evan Romansky e Ryan Murphy A série se passa em 1947 e acompanha o desenvolvimento da carreira de Mildred Ratched, a enfermeira-chefe do filme “Um Estranho no Ninho” (1975). Mildred viaja para o norte da Califórnia para trabalhar em um hospital psiquiátrico de referência, que está realizando experimentos inovadores entre os pacientes. Inicialmente, Mildred parece uma enfermeira dedicada e gentil, mas aos poucos vai relevando seu lado cruel e sádico. “Ratched” concorre em três categorias: “Melhor Série — Drama”, “Melhor Atriz em Série — Drama” e “Melhor Atriz Coadjuvante em série”.

The Crown, de Peter Morgan — 4ª Temporada Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais. A 4ª temporada cobre o período em que Lady Di se casa com o Príncipe Charles. “The Crown” concorre em seis categorias: “Melhor Série — Drama”, duas indicações para “Melhor Atriz em Série — Drama” (Olivia Colman e Emma Corrin), “Melhor Ator em Série — Drama”, e duas nomeações para “Melhor Atriz Coadjuvante em série (Gillian Anderson e Helena Boham Carter).

Hunters, de Nelson McCormick A série se passa em 1977. Quando a avó judia de Jonah é assassinada misteriosamente, ele decide investigar o crime e descobre que, mais de 30 anos após o fim da guerra, células nazistas estão infiltradas nos Estados Unidos. Então, ele se une ao grupo antifascista de Meyer Offerman, um velho amigo de sua avó. Juntos, eles caçam os nazistas pela cidade, impedindo que eles matem outros judeus. Al Pacino, ator principal, concorre na categoria “Melhor Ator em Série — Drama”.

Normal People, de Sally Rooney e Alice Birch A série acompanha a história de amor de Connell e Marianne. Ele é a estrela do time de futebol do colégio, ela é a garota nerd e sem amigos. Os dois acabam se envolvendo, mas ele tem vergonha de assumi-la. No ano seguinte, já na faculdade, eles se encontram em situações opostas: Marianne é adorada e popular, enquanto Connell fica à margem, tímido e inseguro. A série é baseada no livro homônimo de Sally Rooney. “Normal People” concorre em duas categorias: “Melhor Série limitada ou filme para a TV” e “Melhor Atriz em série limitada ou filme para a TV”.

Schitt’s Creek (6ª Temporada), de Dan e Eugene Levy Johnny e Moira construíram uma fortuna com uma rede de videolocadoras. Eles se acostumaram à vida luxuosa e seus filhos, David e Alexis, nunca tiveram que trabalhar na vida. Mas, devido à uma fraude milionária, a família perde quase tudo. Falidos, precisam se mudar para Schitt’s Creek, uma pequena cidade que eles compraram no passado, apenas por brincadeira. “Schitt’s Creek” concorre em cinco categorias: “Melhor Atriz em Musical ou Comédia”, “Melhor Ator em Musical ou Comédia”, “Melhor Atriz Coadjuvante em série”, “Melhor Ator Coadjuvante em série” e “Melhor Série — Musical ou Comédia”.