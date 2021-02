10 filmes da Netflix que vão partir seu coração

A Bula reuniu em uma lista dez filmes comoventes da Netflix que podem deixar seu coração em pedaços. Os longas contam histórias emocionantes de amor, superação, amizade, generosidade e laços familiares que são capazes de despertar a sensibilidade do espectador. Além disso, todas as produções selecionadas foram bem avaliadas pela crítica especializada em cinema. Entre elas, destacam-se “Pieces of a Woman” (2021), de Kornél Mundruczó; o curta-metragem “Se Algo Acontecer… Te Amo” (2020), de Will McCormack e Michael Govier; e “Amor Além da Vida” (1998), de Vincent Ward. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó Martha e Sean Carson estão prestes a se tornarem pais. Mas, durante o parto domiciliar, a parteira acaba sendo negligente e a bebê deles morre pouco tempo após o nascimento. Enquanto tenta lidar com o luto, Martha ainda precisa encarar o relacionamento abalado com Sean e a presença da mãe autoritária. Além disso, o processo judicial que ela move contra a parteira se torna público.

O Caderno de Tomy (2020), Carlos Sorín Uma mulher com câncer nos ovários passa por uma cirurgia, mas não obtém bons resultados. A quimioterapia também não está ajudando e ela sabe que a morte se aproxima. Para que o filho de três anos, Tomy, se lembre dela, ela decide escrever um livro contando a ele os momentos que passaram juntos e sua luta contra a doença. O filme é inspirado em uma história real, ocorrida em 2015.

Por Lugares Incríveis (2020), de Brett Haley Violet Markey é uma adolescente que sente culpa por ter sobrevivido ao acidente que matou sua irmã. Theodore Finch é perseguido no colégio e em casa. Prestes a cometer suicídio, os dois se conhecem no alto de uma torre e se tornam grandes amigos. Violet e Theodore decidem viajar juntos pelo estado onde moram. Ao longo da jornada, eles descobrem os motivos pelos quais ainda vale a pena viver.

Se Algo Acontecer… Te Amo (2020), Will McCormack e Michael Govier Com apenas 12 minutos, este curta-metragem de animação narra a jornada emocional de um casal que está tentando lidar com o luto. A filha morreu de forma trágica e eles estão cada vez mais depressivos, distantes e silenciosos. Para continuar junto, o casal precisa transpor barreiras dolorosas.

Atlantique (2019), Mati Diop Em Dakar, no Senegal, Ada é uma garota de 17 anos apaixonada por Souleimane, um pedreiro que trabalha na construção de um prédio futurista, mas ela está prometida para outro homem. Revoltados com a falta de pagamento, os operários resolvem atravessar o oceano em busca de melhores oportunidades em outro país. Quando o barco naufraga, seus espíritos retornam para Dakar.

Pais e Filhas (2015), Gabriele Muccino Um escritor americano, ganhador do Prêmio Pulitzer, fica viúvo após sofrer um acidente de carro. Com o trauma, ele se torna mentalmente instável e precisa deixar a filha, Katie, aos cuidados dos tios para tratar de sua saúde mental. Anos depois, Katie, já adulta, cuida de crianças com problemas psicológicos e ainda se esforça para entender os acontecimentos da sua infância conturbada com o pai.

O Impossível (2012), Juan Antonio Bayona O casal Maria e Henry está aproveitando as férias na Tailândia junto com os três filhos pequenos. Enquanto relaxam na piscina, um tsunami de proporções devastadoras atinge o local, separando a família. Feridos, Maria e o filho mais velho, Lucas, vagam pelos escombros buscando por Henry e as outras crianças, sem saber se eles sobreviveram ou não.

Um Olhar do Paraíso (2010), Peter Jackson Na década de 1970, a jovem Susie está a caminho de casa quando é abordada pelo vizinho, George. Ele a convence a entrar num esconderijo subterrâneo que ele mesmo construiu. Lá dentro, Susie é cruelmente assassinada. Agora, ela está no paraíso e, enquanto acompanha o sofrimento de sua família, precisa lidar com o sentimento de vingança que nutre em relação a George para encontrar a paz.

Diário de uma Paixão (2004), Nick Cassavetes Em um asilo, um idoso conta a história de amor de Noah e Allie para sua esposa. Na década de 1940, Noah, um operário, e Allie, uma moça rica, se apaixonam, mas a família da jovem proíbe o romance. Quando Noah é convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial, Allie perde as esperanças de reencontrá-lo e fica noiva de outro homem. Mas, antes do casamento, Noah retorna para a cidade e os dois se envolvem novamente.