10 filmes alegres para ajudá-lo a esquecer tudo, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Mamma Mia: Here We Go Again (2018), Ol Parker

Sophia volta para a ilha para reinaugurar o hotel que era de sua mãe, Donna, agora totalmente reformado. Sophie também convida os três ex-namorados e as duas eternas melhores amigas da mãe: Rosie e Tanya. Juntos, os seis desenterram as memórias de Donna, no final dos anos 1970, quando ela decidiu viver na Grécia. Enquanto isso, Sophia enfrenta problemas no relacionamento com o marido, Sky.