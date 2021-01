10 suspenses para quem tem sangue frio, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Fragmentado (2016), M. Night Shyamalan

Kevin Wendell Crumb sofre com transtorno dissociativo de identidade e possui 23 personalidades, que se alternam no comando de seu corpo. Sob o controle de Dennis, uma de suas personalidades, Kevin sequestra as adolescentes Claire, Marcia e Casey. Presas em um cativeiro subterrâneo, as garotas tentam entender todas as facetas perigosas do sequestrador para conseguirem fugir.