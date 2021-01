10 filmes lançados recentemente para assistir ainda esta semana, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Novidades chegam todas as semanas no streaming, mas encontrar o que realmente vale a pena assistir pode ser um desafio em meio a tantas opções. Para ajudar na hora da escolha, a Bula reuniu em uma lista dez ótimos filmes lançados recentemente que estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video, os dois serviços de streaming mais populares no Brasil. Entre os selecionados, estão “Pieces of a Woman” (2021), de Kornél Mundruczó; “A Assistente” (2021), de Kitty Green; e “O Som do Silêncio” (2020), dirigido por Darius Merder. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Que Sophia Loren Faria? (2021), Ross Kauffman Este documentário em curta-metragem conta a história de Nancy “Vincenza” Kulik, uma avó ítalo-americana que vive em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Nancy passou por muitas dificuldades em sua vida, mas permaneceu otimista inspirada por outra mãe italiana: a diva do cinema Sophia Loren. Sempre que se via diante de um desafio, Nancy se perguntava: “O que Sophia Loren faria?”.

Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó Martha e Sean Carson estão prestes a se tornarem pais. Mas, durante o parto domiciliar, a parteira acaba sendo negligente e a bebê deles morre pouco tempo após o nascimento. Enquanto tenta lidar com o luto, Martha ainda precisa encarar o relacionamento abalado com Sean e a presença da mãe autoritária. Além disso, o processo judicial que ela move contra a parteira se torna público.

A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia Baseado em uma história real, o longa segue um engenheiro considerado excêntrico e lunático. Decidido a viver da forma como sempre sonhou, sem seguir regras, ele constrói uma ilha na costa italiana e declara independência, alegando que criou uma nação. Sua ousadia chama a atenção do mundo e cada vez mais pessoas se interessam por viver na ilha, mas o governo italiano o declara inimigo e exige que a propriedade seja formalizada.

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe Em uma sala de ensaios, em Chicago, uma banda de músicos espera a chegada de Ma Rainey, a “Mãe do Blues”, estrela dos anos 1920. Atrasada para o ensaio, Ma Rainey trava uma batalha com seu empresário e o produtor, ambos homens brancos, pelo controle de sua música e carreira. Enquanto ela não chega, o ambicioso trompetista Levee — que está determinado a começar sua própria banda de blues — incita tensões entre os músicos de Rainey.

Era Uma Vez um Sonho (2020), Ron Howard J.D. Vance cresce na cidade de Middletown, em Ohio, numa família pobre e desestruturada. Sua mãe é dependente de drogas e sempre se envolve em relacionamentos abusivos. Incentivado pela avó, ele estuda e é aceito em uma boa universidade, deixando a vida triste em Middletown. Mas, quando está crescendo na carreira, ele é obrigado a voltar para cuidar da mãe. O longa é baseado no livro de memórias de J.D. Vance.

A Assistente (2021), Kitty Green Jane é uma aspirante a produtora de cinema que consegue um ótimo emprego no ramo, como assistente júnior de um poderoso magnata do entretenimento. A primeira a chegar e a última a sair do escritório, Jane tem uma rotina extenuante e acredita que o esforço é necessário para se sobressair. Mas, com o passar do tempo, ela começa a perceber todos os abusos que atingem ela e outras mulheres no ambiente de trabalho.

Uma Noite em Miami (2021), Regina King Em 1964, Cassius Clay (Muhammad Ali), ganha visibilidade após participar do Miami Beach Convention Center e sair como vencedor de sua categoria. Ele comemora seu primeiro título mundial em um pequeno hotel que aceita negros, ao lado de seus grandes amigos: o músico Sam Cooke, conhecido como o rei do Soul; o ativista Malcolm X e o jogador de futebol americano Jim Brown.

O Amor de Sylvie (2020), Eugene Ashe Ambientado na era do jazz em Nova York, nos anos 1950, o filme acompanha Sylvie, uma jovem mulher negra que trabalha na loja de discos de seu pai, no Harlem. Em um dia de trabalho, ela conhece Robert, um saxofonista iniciante. Os dois se apaixonam profundamente, mas as aspirações de cada um fazem com que eles se afastem. Enquanto Sylvie busca uma carreira na TV, Robert se esforça para ser um astro do jazz.

O Som do Silêncio (2020), Darius Merder Ruben é baterista de uma banda de punk-metal, da qual sua namorada, Lou, é a vocalista. Dependente químico, Ruben está sóbrio há quatro anos. De repente, ele percebe que está perdendo a audição e pensa que sua vida e carreira acabaram. Incentivado por Lou, que teme que ele tenha uma recaída, Ruben começa a frequentar uma comunidade para surdos e tenta aceitar sua nova condição.