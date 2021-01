10 clássicos fundamentais do terror (gratuitos)

As histórias de terror sempre fizeram parte do imaginário humano e, talvez por esse motivo, foram tão bem recepcionadas desde o início do cinema. Para os fãs do gênero, a Bula reuniu em uma lista dez clássicos fundamentais que estão disponíveis gratuitamente no Netmovies. O site, que antes cobrava mensalmente dos usuários, liberou todo o catálogo para acesso ilimitado, mediante exibição de publicidade. Entre os longas selecionados, estão alguns de grandes cineastas, como “Tenebre” (1982), Dario Argento; e “O Ídolo Caído” (1948), de Carol Reed. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

O Vício (1995), Abel Ferrara Kathleen Conklin é uma estudante de filosofia que está se esforçando ao máximo para conseguir o título de PhD. Uma noite, ao caminhar sozinha pela rua, ela é subitamente atacada por uma mulher que a morde no pescoço. Pouco tempo depois, Kathleen começa a sentir necessidade de consumir o sangue de outras pessoas. Em sua festa de comemoração pelo título, ela pretende fazer muitas vítimas.

Trash: Náusea Total (1987), de Peter Jackson Na pacata cidade de Kaihoro, pessoas começam a desaparecer misteriosamente. Quatro amigos decidem investigar o que está acontecendo e descobrem que alienígenas vieram à Terra em busca de alimentos para abastecer uma rede intergaláctica de fast-food. O problema é que o principal ingrediente dos lanches é carne humana. Então, os amigos planejam uma forma de matar os ETs antes que eles mesmos sejam capturados.

Tenebre (1982), Dario Argento O escritor Peter Neal chega à cidade de Roma para promover seu último livro, chamado “Tenebre”. Mas ele logo descobre que um serial killer está usando seus romances para cometer assassinatos na região. Declarando-se fã do trabalho de Neal, o criminoso começa a matar todos os envolvidos na obra do escritor, desde pessoas que serviram como inspiração até os amigos próximos. Então, Neal decide descobrir sozinho quem é o provável assassino.

Halloween: A Noite do Terror (1978), John Carpenter Na noite de Halloween de 1963, um menino de apenas 6 anos, chamado Michael Myers, esfaqueia a irmã mais velha até a morte. O crime aterroriza a população e o garoto é enviado para uma instituição psiquiátrica. Após 15 anos, ele foge do hospital e retorna à cidade para perseguir Laurie Strode, uma estudante do ensino médio. Enquanto isso, o psiquiatra de Michael tenta encontrá-lo.

O Massacre da Serra Elétrica (1974), Tobe Hooper Após escutarem pelo rádio que atos de vandalismo estão sendo cometidos num cemitério do Texas, os irmãos Sally e Franklin decidem ir até lá verificar o túmulo do avô. Eles vão acompanhados dos amigos Jerry, Sally e Kirk. Após verem que a tumba está intacta, eles decidem voltar, mas não há gasolina. Então, os amigos ficam presos na cidade e começam a ser perseguidos por Leatherface, um psicopata mascarado que ataca as pessoas com uma serra elétrica.

A Noite dos Mortos Vivos (1968), George A. Romero A radiação provocada pela queda de um satélite faz com que os mortos saiam de suas covas como zumbis sedentos por carne humana. Barbra está visitando o túmulo da mãe, numa zona rural distante, quando começa a ser perseguida pelos mortos-vivos. Ela foge e consegue abrigo em uma fazenda, onde encontra Ben. Juntos, eles tentam encontrar uma forma de sobreviver e fugir dali.

Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967), José Mojica Marins Neste filme, o cruel Zé do Caixão continua sua busca obsessiva pela mulher ideal, que será capaz de gerar um filho perfeito. Com a ajuda de seu fiel criado, Bruno, ele rapta seis belas moradoras de um vilarejo. Zé do Caixão submete as mulheres a terríveis sessões de tortura, procurando a mais forte e corajosa entre elas. Enquanto isso, a polícia procura as desaparecidas.

O Ídolo Caído (1948), Carol Reed Philippe, filho de um embaixador, adora Baines, o mordomo da embaixada. Baines inventa muitas histórias fabulosas e se torna o herói de Philippe. Quando a mulher do mordomo é assassinada, ele é apontado como suspeito. Philippe sabe que o amigo pode ser um criminoso, pois o vê saindo com outra mulher. Na intenção de protegê-lo, acaba mentindo à polícia. Mas as declarações do menino complicam ainda mais a situação de Baines.

Nosferatu (1922), F. W. Murnau Nosferatu (1922), F. W. Murnau Hutter, um corretor de imóveis, precisa procurar uma casa para o excêntrico conde Graf Orlock, que está se mudando para a cidade. Após conhecer Orlock, Hutter tenta encontrar uma forma de impedir que ele compre a mansão, pois o conde, na verdade, é um vampiro milenar que está espalhando o terror em outro vilarejo da Alemanha. Até que Ellen, a mulher de Hutter, descobre que Orlock está apaixonado por ela. Então, ela mesma tenta manipulá-lo.