10 séries para quem ama The Crown, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

The Tudors (2007), Michael Hirst

A série é centrada nos anos de reinado de Henrique VIII, que governou a Inglaterra durante quase 40 anos. Enquanto ainda tenta alcançar o trono, ele se distancia da esposa, Catarina de Aragão, e se apaixona pela dama de companhia Ana Bolena. Com o auxílio do Cardeal Wolsey, Henrique chega ao poder. Agora, ele precisa lidar com as intrigas políticas da corte e com os conflitos da Inglaterra com outros países.