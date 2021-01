10 filmes com atuações incríveis para assistir na Netflix em 2021

Mank (2020), David Fincher

O filme se passa nas décadas de 1930 e 40, em Hollywood, e segue a tumultuosa história do roteirista Herman J. Mankiewicz, conhecido como Mank. Além de ter que lidar com seus vícios, ele tem problemas com Orson Welles para construir o roteiro do filme “Cidadão Kane”, obra-prima do cineasta. O longa também aborda a relação de Mank com os grandes nomes da indústria cinematográfica da época.