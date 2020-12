As 10 melhores séries de 2020, segundo a crítica, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

A revista “The Hollywood Reporter” fez várias matérias com as melhores séries de 2020, escolhidas criteriosamente pelo time de críticos de cinema e TV da publicação. A Bula reuniu em uma lista os dez seriados citados que estão disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video, os dois serviços de streaming mais populares no Brasil. A seleção abrange séries ficcionais e documentais que se destacaram pela qualidade técnica, roteiro e pelas atuações. “Normal People”, de Sally Rooney e Alice Birch, e “P-Valley”, de Katori Hall, estão no canal pago Starzplay, no Amazon Prime Video; enquanto “Schitt’s Creek”, de Dan e Eugene Levy, está no Paramount+. Mas ambos os canais oferecem um teste gratuito de sete dias.

Netflix

Better Call Saul (5ª Temporada), de Vince Gilligan e Peter Gould A série se passa anos antes de Saul Goodman conhecer Walter White, o protagonista da série “Breaking Bad”. Em “Better Call Saul”, ele ainda é Jimmy McGill, um advogado de pequenas causas com problemas na vida financeira. Durante os episódios, o espectador acompanha a transformação de Jimmy em Saul Goodman, o defensor e cúmplice do traficante de metanfetamina Walter White.

Immigration Nation, de Christina Clusiau e Shaul Schwarz “Immigration Nation” é uma série documental que aborda os horrores e as consequências da política de repressão à imigração imposta pelo governo de Donald Trump, nos Estados Unidos. É a primeira produção que consegue depoimentos de funcionários do ICE, Departamento de Imigração e Alfândega do país.

Nada Ortodoxa, de Maria Schrader Inspirada em uma história real, a série conta a história de Deborah Feldman, que nasceu em uma seita judaica fundada no Brooklyn por sobreviventes do Holocausto. Essa comunidade acreditava que o genocídio era um castigo dado por Deus e que eles deviam obedecer às regras religiosas mais conservadoras do judaísmo. Feldman teve uma infância repressiva e foi obrigada a se casar aos 17 anos. Aos 19, ela decidiu fugir para Berlim.

O Gambito da Rainha, de Scott Frank e Allan Scott Beth Harmon, uma menina órfã, descobre que possui um talento surpreendente para jogar xadrez. Ela aprende o jogo secretamente, com o zelador do orfanato. Ao ser adotada por uma família, ela começa a participar de competições — e a ganhar dinheiro com elas. Em pouco tempo, Beth se torna a melhor jogadora dos Estados Unidos. Agora, aos 22 anos, ela precisa encarar o maior desafio de sua vida: derrotar o campeão mundial de xadrez.

The Crown (2020 — 4ª Temporada), Peter Morgan Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais. A 4ª temporada cobre o período em que Lady Di se casa com o Príncipe Charles.

Ugly Delicious (2ª Temporada), de Eddie Schmidt e Jason Zeldes Esta série não ficcional, apresentada pelo crítico gastronômico David Chang, examina a história cultural, sociológica e culinária das comidas populares, servidas em diferentes lugares do mundo. Acompanhado de célebres convidados, Chand explora a tradição por trás de cada alimento e a evolução dos pratos ao longo do tempo.

Amazon Prime Video

Normal People, de Sally Rooney e Alice Birch A série acompanha a história de amor de Connell e Marianne. Ele é a estrela do time de futebol do colégio, ela é a garota nerd e sem amigos. Os dois acabam se envolvendo, mas ele tem vergonha de assumi-la. No ano seguinte, já na faculdade, eles se encontram em situações opostas: Marianne é adorada e popular, enquanto Connell fica à margem, tímido e inseguro. A série é baseada no livro homônimo de Sally Rooney.

P-Valley, de Katori Hall “P-Valley” é centrada em três mulheres negras do sul dos EUA: Mercedes, Autumn Night e Miss Mississipi. Elas trabalham como strippers na boate Pynk, conhecida como o mais badalado “inferninho” do estado. Pelo local, passam todos os tipos de homens: os ricos, os jogadores, os quebrados, os apaixonados e os condenados. Por mais que a realidade da profissão seja dura, as strippers juntam forças para realizar seus sonhos.

Schitt’s Creek (6ª Temporada), de Dan e Eugene Levy Johnny e Moira construíram uma fortuna com uma rede de videolocadoras. Eles se acostumaram à vida luxuosa e seus filhos, David e Alexis, nunca tiveram que trabalhar na vida. Mas, devido à uma fraude milionária, a família perde quase tudo. Falidos, precisam se mudar para Schitt’s Creek, uma pequena cidade que eles compraram no passado, apenas por brincadeira.