Os 10 melhores filmes de Mazzaropi para assistir online e gratuitamente

Considerado um dos maiores humoristas do cinema brasileiro, Amácio Mazzaropi foi o único artista a ficar milionário fazendo filmes no país. Entre 1970 e 1975, por exemplo, ele foi responsável por 20% da arrecadação do cinema nacional. Seus longas chamam atenção pela simplicidade e não eram bem recepcionados pela crítica, mas conquistavam milhões de fãs. Mazzaropi contava histórias com as quais o público se identificava na época, principalmente de injustiças sociais e de pessoas que deixavam o interior para tentar a sorte na cidade grande. Para os que desejam conhecer a obra de Mazzaropi e entender um pouco mais sobre o cinema brasileiro, a Bula reuniu em uma lista dez filmes que estão disponíveis no Netmovies. O site, que antes cobrava mensalmente dos usuários, liberou todo o catálogo para acesso ilimitado, mediante exibição de publicidade. Os títulos estão organizados por ano de lançamento.

A Banda das Velhas Virgens (1979), Amácio Mazzaropi e Pio Zamuner O caboclo Gostoso é maestro de uma banda formada apenas por mulheres idosas e beatas. O grupo é o orgulho da pequena cidade, onde Gostoso também trabalha numa fazenda. Após um desentendimento, ele é expulso do sítio e decide recomeçar a vida na cidade grande, recolhendo sucata. Ao vasculhar o lixo, ele encontra um saco com joias e é acusado de roubo. Agora, ele precisa fazer de tudo para provar que é inocente.

Um Caipira em Bariloche (1973), Amácio Mazzaropi e Pio Zamuner Polidoro é um fazendeiro ingênuo que, enganado pelo genro, vende sua fazenda para o vigarista Agenor. Sob a promessa de que receberá o dinheiro da venda em Bariloche, ele viaja até a fria cidade argentina. Mas, ao chegar lá, ele consegue provas de que foi passado para trás e decide voltar ao Brasil para desmascarar Agenor.

O Grande Xerife (1972), Pio Zamuner Inácio Pororoca é chefe da agência de correios do pequeno povoado de Vila do Céu. Viúvo e pai de Mariazinha, ele passa o dia cuidando da vida dos outros. De repente, bandidos perigosos invadem a cidade, matam o xerife e colocam Inácio no lugar dele. A população zomba de Inácio como xerife, mas ele leva a sério sua nova função e planeja expulsar os criminosos.

O Jeca e a Freira (1968), Amácio Mazzaropi No século 19, Pedro, um poderoso dono te terras toma a pequena criança Celeste de um casal de caipiras colonos, criando-a como se fosse sua filha. Anos mais tarde, a garota está de férias do colégio e retorna à fazenda acompanhada da freira irmã Izabel. Pedro ameaça os colonos para que fiquem longe de Celeste e faz de tudo para que ela não encontre seus verdadeiros pais.

Uma Pistola para Djeca (1970), Ary Fernandes Em um pequeno vilarejo do interior, a jovem Eulália, filha do humilde Gumercindo, é violentada por Luís, filho do coronel e prefeito da cidade. Ela fica grávida e se torna mãe de Paulinho. Gumercindo sofre ao ver o garoto sendo desprezado por não ter pai, mas não consegue falar com Luís, que tem muitos funcionários valentões. Mas, com a ajuda dos amigos, ele consegue uma pistola para enfrentar os capangas do coronel.

No Paraíso das Solteironas (1969), Amácio Mazzaropi O caipira J.K. se desespera quando seu patrão, dono da fazenda, envia sua vaca de estimação para um abatedouro. Em busca do animal, J.K. vai até a cidade grande, onde começa a ser assediado por muitas mulheres solteiras. J.K. não tem segundas intenções e diz que é casado, então acaba sendo alvo da vingança de uma das mulheres, que arma um plano para que ele seja preso.

Casinha Pequenina (1963), Glauco Mirko Laurelli Considerado por alguns como a obra-prima de Mazzaropi, “Casinha Pequenina” conta a história de Chico, um colono de bom coração que trabalha para Coronel Pedro, um dono de terras escravocrata. Ao ser chantageado por mulheres que sabem de um crime que ele cometeu no passado, Pedro envolve Chico no seu plano de se livrar delas. Chico não quer participar e pede ajuda ao filho mais velho do patrão, que também não gosta das atitudes do pai.

O Vendedor de Linguiça (1962), Glauco Mirko Laurelli Gustavo é um vendedor ambulante de linguiças que todos os dias anda pela periferia de São Paulo oferecendo seu produto. A filha de Gustavo, Flora, trabalha como doméstica para patrões ricos e aproveita quando eles estão viajando para pegar algumas roupas caras. Durante um passeio, ela finge ser rica e começa a namorar um milionário. Agora, Flora quer que o pai também finja ser chique para enganar o namorado dela.

Jeca Tatu (1960), Milton Amaral Jeca é um caipira preguiçoso e simplório que vive com a família em um sítio, no interior de São Paulo. Um agricultor italiano, dono de muitas terras, planeja tomar o rancho de Jeca e expulsá-lo dali, pois seu filho está paquerando a filha adolescente do caipira e ele não aceita o namoro. Com a ajuda dos amigos, Jeca vai até a capital São Paulo pedir ajuda a um político para enfrentar o italiano.