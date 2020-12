O melhor e o pior de 2020

Apropos of Nothing, de Woody Allen

Um mês antes do lockdown, a autobiografia do Woody Allen foi lançada pela Arcade (depois que a Hachette cedeu à pressão para não publicar a obra). Quando soube que a editora Globo editaria o livro, decidi esperar. Só que aí a versão brasileira saiu com um título burocrático — “Woody Allen: A Autobiografia” — e uma capa preguiçosa. Só de raiva, comprei o “Apropos of Nothing”, da Arcade, que a Amazon entregou em uma semana. O livro é uma delícia. As histórias da infância no Brooklyn lembram os melhores momentos de “A Era do Rádio”, com citações aos livros, filmes e quadrinhos que moldaram a cabeça do cineasta. O trabalho como roteirista, os primeiros anos como stand-up e as experiências em Hollywood também são ótimas. Tudo com piadas que são puro Allen. Tipo: durante uma briga com a primeira mulher, que estuda filosofia, ela acaba provando que ele não existe. Tudo vai muito bem até que Allen entra na história de Mia Farrow, Soon-Yi e da acusação de pedofilia. Aí vira briga de cortiço.



Estou convencido de que o cineasta é uma vítima inocente do novo e feroz “macarthismo do Bem” que toma conta dos EUA, mas o mimimi lembra uma novela ruim da Televisa com Mia Farrow no papel de vilã com tapa-olho. Apesar disso, “Apropos of Nothing” é o lançamento literário do ano. Você sabia que Cary Grant era fã de Woody Allen e queria trabalhar num filme dele? E que “Meia-Noite em Paris”, na sua versão original jamais filmada, não se passaria em Paris, mas em Nova York e teria o ator como motorista do carro-máquina-do-tempo? O filme, no entanto, acabou financiado por empreendedores franceses, a história mudou e Grant preferiu ficar em casa. Já imaginou Cary Grant dirigido por Woody Allen? Em algum universo paralelo, esse filme precisa existir.