10 filmes para assistir na Netflix e deixar o fim de 2020 mais leve

Tudo Bem no Natal que Vem (2020), Roberto Santucci

Jorge é um homem rico e rabugento que odeia o Natal e desde criança faz de tudo para evitar as comemorações. Mas, no dia 24 de dezembro, ele é forçado pela família a se vestir de Papai Noel. Ao subir no telhado, Jorge sofre um acidente e acorda na véspera de Natal do próximo ano. Agora, ele precisa lidar com as consequências de seus atos nos 364 dias anteriores, mesmo não se lembrando de nada.