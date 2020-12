12 Filmes inteligentes para ver antes de morrer, disponíveis na Netflix

Shirkers: O Filme Roubado (2018), Sandi Tan

Em 1992, a adolescente Sandi Tan reúne suas amigas e George, um professor de cinema, para fazer um filme experimental em Singapura. Mas, depois de tudo finalizado, George desaparece com as filmagens. Em 2011, Sandi recebe um e-mail da ex-esposa do professor, informando que ela estava com algumas imagens do longa. Então, nos anos seguintes, Sandi trabalha para criar algo novo a partir do que restou: um documentário.