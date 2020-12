Não perca seu tempo: os 15 piores filmes da Netflix e do Amazon Prime Video em 2020

A Última Coisa que Ele Queria, de Dee Rees

Nos anos 1980, a jornalista Elena deseja noticiar os conflitos no Irã, mas a direção do jornal a coloca para cobrir as eleições presidenciais. Insatisfeita, ela deixa o emprego nos Estados Unidos para substituir o pai em uma negociação na América do Sul. Elena faz isso por amor ao pai, que morreu recentemente, mas acaba se envolvendo num perigoso conflito com traficantes.