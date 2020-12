As 10 melhores comédias de 2020 disponíveis no streaming brasileiro

Algumas das principais comédias aguardadas para 2020 tiveram o lançamento adiado, devido ao fechamento dos cinemas no mundo todo. Mas muitas outras produções acabaram chegando ao público de outra forma: pelo streaming. A partir da avaliação dos críticos e do público em sites especializados em cinema, a Bula reuniu em uma lista as dez melhores comédias deste ano que estão disponíveis em alguma plataforma de streaming, no Brasil. Entre as selecionadas, estão “Borat: Fita de Cinema Seguinte”, de Jason Woliner, que pode ser assistida no Amazon Prime Video; e “Um Crime para Dois”, de Michael Showalter, que está na Netflix.

Borat: Fita de Cinema Seguinte, de Jason Woliner (Amazon Prime Video) Continuação de “Borat” (2007), o longa acompanha o personagem Borat, um repórter do Cazaquistão que adquiriu fama internacional após o primeiro filme e passou 14 anos preso por ter envergonhado o país. Ao ser liberto, Borat é convocado pelo governo para entregar um macaco de presente para o vice-presidente dos EUA, numa tentativa de aproximação com o presidente Donald Trump.

Magnatas do Crime, de Guy Ritchie (Apple TV) Mickey Pearson é um jovem estadunidense, formado em Oxford, que usa suas habilidades únicas para construir um império da maconha em Londres. Para cultivar a droga, ele usa propriedades de aristocratas ingleses empobrecidos. Mas Mickey sabe que em poucos anos a maconha será legalizada, por isso tenta vender rapidamente o seu negócio a um colega bilionário.

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, de Dan Scanlon (Disney+) Barley e Ian são dois irmãos elfos que vivem em um mundo cheio de criaturas mágicas, só que todos substituíram a magia pelo uso da tecnologia. Sentindo falta do pai, que não chegaram a conhecer, eles encontram um presente deixado por ele antes de morrer: um cajado que pode trazê-lo de volta à vida por um dia. Mas, os irmãos são inexperientes e o feitiço dá errado. Agora, eles precisam encontrar uma forma de reverter o erro e conseguir ver o pai.

Você nem Imagina, de Alice Wu (Netflix) Ellie Chu é uma estudante tímida e inteligente. Para ganhar dinheiro e contribuir com as contas em casa, ela faz os trabalhos escolares dos colegas. Paul, um jogador de futebol com dificuldades para se expressar, pede que Ellie o ajude a escrever uma carta para Aster Flores, a garota mais popular do colégio. Ellie aceita a missão, mas com o passar do tempo também se apaixona por Aster.

Get Duked!, de Ninian Doff (Amazon Prime Video) Três amigos jovens infratores são obrigados a participar de um acampamento para adolescentes nas montanhas da Escócia. Junto a eles, vai um supervisor que só aceitou a oportunidade para preencher o currículo. Os quatro se dão bem, até que começam a ser perseguidos por caçadores ricos que desejam matá-los apenas por diversão. A polícia aparece, mas não dá suporte aos garotos, que precisam se defender sozinhos.

A Batida Perfeita, de Nisha Ganatra (YouTube) Maggie Sherwoode é assistente pessoal de Grace Davis, uma cantora que já foi considerada uma diva, mas hoje está em decadência. Maggie tem o sonho de ser produtora musical, mas é desencorajada. Um dia, ela conhece David Cliff, um talentoso artista de rua, e se oferece para ser sua produtora. Agora, ela precisa alavancar a carreira de David, ao mesmo tempo em que gerencia a agenda de Maggie. Em meio a tudo isso, ela acaba se apaixonando por David.

Um Crime para Dois, de Michael Showalter (Netflix) Jibran e Leilani estão enfrentando uma crise no relacionamento. Um dia, quando estão discutindo no carro, os dois acabam se envolvendo na cena de um assassinato. Como o criminoso foge do local, o casal sabe que será apontado como culpado. Então, os dois decidem encontrar o assassino e fazê-lo confessar o crime. Nessa perigosa jornada, Jibran e Leilani se reaproximam.

Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars, de David Dobkins (Netflix) Sigrit e Lars são melhores amigos desde a infância e agora também cantam juntos. O sonho deles é representar a Islândia no Festival Eurovision, a maior competição de música do mundo. Devido a uma coincidência, eles finalmente são escolhidos para cantar no evento. Enquanto trabalham para se tornar uma dupla de sucesso e ganhar o concurso, Lars e Sigrit escondem o amor que sentem um pelo outro.

Aprendiz de Espiã, de Peter Segal (Amazon Prime Video) JJ é um insensível agente da CIA que é rebaixado de posição, sendo obrigado a aceitar a missão de vigiar uma família de um traficante morto. Agora, ele deve seguir todos os passos da viúva do bandido e de sua filha de 09 anos, Sophie. Mas, Sophie é uma garota esperta e descobre a verdadeira identidade de JJ. Em troca de não denunciar JJ à mãe, ela começa a chantageá-lo. Além disso, ela quer aprender a ser uma espiã também.