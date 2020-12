A única chance de iniciar o próximo ano com esperanças renovadas é se desligando um pouco das tragédias de 2020. E para ajudar, a Bula reuniu seis filmes inspiradores que te ajudarão a esquecer esse ano, nem que seja apenas por algumas horas. Os longas selecionados são obras-primas do cinema e estão disponíveis gratuitamente no NetMovies. O site, que antes cobrava mensalmente dos usuários, liberou todos os filmes do catálogo para acesso ilimitado, mediante exibição de publicidade. “Ontem, Hoje e Amanhã” (1963), de Vittorio De Sica; e “A Felicidade não se Compra” (1946), de Frank Capra; são alguns dos escolhidos.

Amarcord (1973), Federico Fellini Pelos olhos do pequeno Titta, Federico Fellini apresenta ao espectador a Itália vivenciada por ele, nos anos 1930, quando o fascismo era a ordem dominante. Sempre ao lado se seus amigos, Titta observa as personalidades excêntricas de seu povoado, como um padre que escuta as confissões de todos, a ninfomaníaca Volpina, a cabeleireira Gradisca e um cego tocador de acordeão.

Ontem, Hoje e Amanhã (1963), Vittorio De Sica O filme acompanha as desventuras amorosas de três mulheres diferentes. Adelina é sentenciada à prisão por contrabandear cigarros, mas escapa por estar grávida. Anna, uma bela e rica socialite tenta seduzir um homem fiel e correto, mas o primeiro encontro deles é desastroso. Mara, uma prostituta, promete ficar uma semana sem contato com nenhum homem. Mas justamente nestes dias ela se apaixona.

Hiroshima, Meu Amor (1959), Alain Resnais Uma atriz francesa casada passa seu último dia na cidade de Hiroshima, para onde foi gravar um filme sobre a paz. Ela também precisa se despedir do arquiteto japonês com quem vive um relacionamento amoroso. Aos poucos, ela se lembra e conta para o amante a história trágica do primeiro homem que amou, um soldado alemão que lutou na Segunda Guerra Mundial.

A Felicidade não se Compra (1946), Frank Capra Na época de Natal, George Bailey decide tirar a própria vida saltando de uma ponte. Ele era feliz e ajudava a todos, mas está decepcionado com as armações de Henry Potter, o homem mais rico da cidade. Clarence, um espírito candidato a anjo, é enviado à Terra para ajudá-lo. Clarence tenta fazer George mudar de ideia mostrando como ele é importante na vida de muitas pessoas.

Quando as Nuvens Passam (1946), Richard Whorf Na noite de estreia de seu novo espetáculo, “O Barco das Ilusões”, em 1927, o compositor Jereme Kern reflete sobre sua vida e os acontecimentos que o levaram a tamanho sucesso. Ele relembra a longa amizade com seu mentor, o também compositor James Hessler, o início de sua carreira na Europa e o posterior triunfo nos Estados Unidos.