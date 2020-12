Os 15 melhores filmes da Netflix em 2020

Em 2020, a Netflix aumentou consideravelmente seu número de usuários. No Brasil, ultrapassou as assinaturas de TV a Cabo. Devido à pandemia, que impôs um isolamento domiciliar, e ao fechamento dos cinemas, o serviço de streaming foi um dos principais meios de acesso à sétima arte. Entre as dezenas de títulos lançados, alguns se sobressaem e podem, inclusive, concorrer ao Oscar 2021. A Bula analisou as estreias de originais Netflix este ano e reuniu em uma lista os 15 melhores longas e documentários. A seleção se baseou nas notas que cada produção recebeu em sites especializados em cinema, como IMDb e Rotten Tomatoes. Entre os selecionados, estão o drama “A Voz Suprema do Blues”, de George C. Wolfe; o biográfico “Mank”, de David Fincher; e o suspense “O Diabo de Cada Dia”, de Antonio Dias.

1 — Os 7 de Chicago, de Aaron Sorkin Em 1968, em Chicago, o Partido Democrata realiza uma convenção para escolher os candidatos à eleição presidencial daquele ano. Do lado de fora, mais de 15 mil manifestantes contra a Guerra do Vietnã entram em confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos EUA. Os organizadores do protesto, que era inicialmente pacífico, são acusados de conspiração e incitação da desordem. O julgamento deles atrai atenção mundial.

2 — A Voz Suprema do Blues, de George C. Wolfe Em uma sala de ensaios, em Chicago, uma banda de músicos espera a chegada de Ma Rainey, a “Mãe do Blues”, estrela dos anos 1920. Atrasada para o ensaio, Ma Rainey trava uma batalha com seu empresário e o produtor, ambos homens brancos, pelo controle de sua música e carreira. Enquanto ela não chega, o ambicioso trompetista Levee —que está determinado a começar sua própria banda de blues — incita tensões entre os músicos de Rainey.

3 — As Mortes de Dick Johnson, de Kirsten Johnson Há alguns anos, Dick Johnson, pai da cineasta Kirsten Johnson, foi diagnosticado com demência. Como atividade terapêutica para enfrentar a inevitável morte do pai, Kirsten decide encenar as formas como ele pode morrer. Em cada cenário, o idoso brinca com o humor ácido e com as fantasias imaginativas de Kirsten. Assim, pai e filha se preparam para a separação e criam memórias eternas juntos.

4 — Crip Camp: Revolução pela Inclusão, de James Lebrecht e Nicole Newnham No início da década de 1970, os adolescentes com deficiência enfrentavam um futuro moldado pelo isolamento e discriminação. Nesse contexto, o acampamento Jened, em Catskills, iniciou uma revolução. Jened era um lugar utópico, que recebia esses jovens com esportes de verão e atividades lúdicas. No local, se formaram os primeiros ativistas que mudaram para sempre a legislação de acessibilidade para todos.

5 — Destacamento Blood, de Spike Lee O filme conta a história de três amigos negros que lutaram na Guerra do Vietnã: Otis, Eddie e Melvin. Anos mais tarde, eles resolvem voltar ao local onde lutaram, em busca dos restos mortais do líder do esquadrão. Além disso, eles têm a esperança de encontrar um tesouro que foi escondido pelo amigo. Nessa jornada, os ex-soldados têm que lidar com as lembranças dolorosas da guerra.

6 — Mosul, de Matthew Michael Carnahan Em 2016, um exército de soldados e civis se mobilizam para libertar Mosul, cidade iraquiana ocupada pelo Estado Islâmico. Após ser salvo de um tiroteio, o jovem e inexperiente policial Ali Kawa se junta ao grupo. Ele é rapidamente integrado a uma unidade que tem como missão eliminar uma base inimiga. Em apenas um dia, Ali Kawa testemunha vários horrores da guerra.

7 — Você nem Imagina, de Alice Wu Ellie Chu é uma estudante tímida e inteligente. Para ganhar dinheiro e contribuir com as contas em casa, ela faz os trabalhos escolares dos colegas. Paul, um jogador de futebol com dificuldades para se expressar, pede que Ellie o ajude a escrever uma carta para Aster Flores, a garota mais popular do colégio. Ellie aceita a missão, mas com o passar do tempo também se apaixona por Aster.

8 — O Diabo de Cada Dia, de Antonio Dias A história se passa nos anos 1960, em uma comunidade rural de Ohio, e acompanha vários personagens peculiares que foram afetados pela guerra de diferentes maneiras. O principal deles, Willard Russell, é um veterano atormentado por não ter conseguido salvar a esposa da morte. O filho dele, Arvin Eugene, cresce tentando se tornar um homem bom, mas acaba sendo atingido pela violência que domina a cidade.

9 — O Dilema das Redes, de Jeff Orlowski Este documentário explora o perigoso impacto das redes sociais na civilização. Especialistas em tecnologia e ex-funcionários do Vale do Silício, alguns deles criadores dos principais aplicativos e ferramentas, mostram como essas mídias têm influência negativa nas relações e comportamentos humanos. De acordo com os entrevistados, não há nenhuma privacidade na internet: todos os usuários são monitorados.

10 — Secreto e Proibido, de Chris Bolan “Secreto e Proibido” conta a história de duas mulheres, Terry e Pat, que se apaixonam em 1947, época em que lésbicas eram atacadas e violentadas nas ruas de Chicago. Elas relatam como conseguiram viver esse amor secretamente por mais de 70 anos, apresentando-se aos outros como primas ou melhores amigas. O filme é acompanhado por registros do casal, que fez questão de documentar a relação desde o início.

11 — Mank, de David Fincher O filme se passa nas décadas de 1930 e 40, em Hollywood, e segue a tumultuosa história do roteirista Herman J. Mankiewicz, conhecido como Mank. Além de ter que lidar com seus vícios, ele tem problemas com Orson Welles para construir o roteiro do filme “Cidadão Kane”, obra-prima do cineasta. O longa também aborda a relação de Mank com os grandes nomes da indústria cinematográfica da época.

12 — Rede de Ódio, de Jan Komasa Tomek, um jovem estudante de direito, tenta crescer na vida para ganhar a aprovação de sua família e impressionar Gabi, por quem é apaixonado. Ele consegue emprego em uma empresa de Relações Públicas, famosa por casos de corrupção. Em seu novo trabalho, Tomek percebe que é ótimo nos jogos políticos das redes sociais e cria uma rede de ódio que consegue destruir a reputação de pessoas instantaneamente.

13 — Rosa e Momo, de Edoardo Ponti Madame Rosa é uma sobrevivente do holocausto que vive na costa italiana e abre uma creche em sua casa, onde educa filhos de prostitutas, com a intenção de dar às crianças alguma perspectiva de vida. Ela sofre uma tentativa de assalto de um pequeno garoto senegalês, Momo, e decide levá-lo para sua própria casa. Aos poucos, Rosa e Momo se tornam uma família. O longa marca o retorno de Sophia Loren aos cinemas.

14 — The 40-Year-Old Version, de Radha Blank Escrito, dirigido e protagonizado por Radha Blank, este longa semibiográfico acompanha uma atriz de 40 anos, que está com a carreira em declínio. Em busca de se reinventar, ela começa a cantar rap e descobre uma nova paixão. Agora, ela precisa sobreviver em um mundo dominado por homens mais novos. Além disso, a rapper tenta lidar com vários problemas pessoais e familiares.