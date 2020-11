Os 10 melhores filmes para ver em novembro na Netflix e no Amazon Prime

Às vezes, o catálogo enorme dos serviços de streaming mais parece confundir do que ajudar. São milhares de opções e a procura do filme ideal pode se estender por horas. Para ajudar os indecisos, a Bula reuniu em uma lista dez ótimos longas para assistir esse mês, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video, as duas plataformas mais populares no Brasil. A seleção abrange produções de diferentes gêneros, todas bem-avaliadas pela crítica especializada em cinema. Entre os escolhidos, estão o drama “Rosa e Momo” (2020), de Edoardo Ponti; a cinebiografia “Suprema” (2019), de Mimi Leder; e o romance “Um Lugar Chamado Notting Hill” (1999), dirigido por Roger Michell. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Borat: Fita de Cinema Seguinte (2020), Jason Woliner Continuação de “Borat” (2007), o longa acompanha o personagem Borat, um repórter do Cazaquistão que adquiriu fama internacional após o primeiro filme e passou 14 anos preso por ter envergonhado o país. Ao ser liberto, Borat é convocado pelo governo para entregar um macaco de presente para o vice-presidente dos EUA, numa tentativa de aproximação com o presidente Donald Trump.

Suprema (2019), Mimi Leder Nos anos 1950, Ruth Bader Ginsburg se forma em direito em Harvard, a mais prestigiada faculdade do país. Ainda assim, ela enfrenta o machismo ao procurar emprego, não sendo aceita em nenhum escritório. Na função de professora, ela se especializa em questões de gênero e decide atacar o Estado norte-americano para derrubar leis que permitem a discriminação contra as mulheres. A luta de Ruth é reconhecida e, anos depois, ela é nomeada como juíza da Suprema Corte dos EUA.

Uma Mulher Fantástica (2018), Sebastián Lelio Marina é uma garçonete transexual que possui o sonho de se tornar uma cantora de sucesso. Marina vive com Orlando, um homem 20 anos mais velho, que abandonou a família para ficar com ela. Após a morte repentina do marido, Marina é confrontada pela ex-mulher e pelos filhos de Orlando, que lhe tratam com desconfiança e preconceito.

Blue Valentine (2011), Derek Cianfrance Dean e Cindy são casados e têm uma filha de cinco anos. No início do romance, eles eram um casal apaixonado, cheio de sonhos e esperanças. Mas, com o passar do tempo, o relacionamento deles foi contaminado por incertezas. Com o intuito de salvar o casamento e superar os problemas conjugais, eles reservam um quarto de motel para relembrar o dia em que se conheceram.

Caído do Céu (2008), Thierry Binisti Nos anos 1940, os alemães dominam a França. Em uma pequena cidade, Louise é a dona de um bar onde os moradores tentam esquecer a guerra. Ela não toma partido: desde que os nazistas a deixem em paz, ela continua servindo bebidas a todos. Mas, as coisas mudam quando um aviador britânico ferido pede ajuda a Louise. A convivência com o novo inquilino muda a visão de Louise sobre a guerra.

Netflix

A Lição de Moremi (2020), Kunle Afolayan Moremi Olowa é uma estudante brilhante que sonha em ser escritora. Depois que um renomado professor tenta estuprá-la, Moremi decide reportar o episódio de violência e lutar por justiça. O caso se torna conhecido e Moremi recebe o apoio de muitas mulheres. Ao mesmo tempo, há pessoas que distorcem os fatos para afirmar que Moremi não é uma vítima e provocava o professor.

Rosa e Momo (2020), Edoardo Ponti Madame Rosa é uma sobrevivente do holocausto que vive na costa italiana e abre uma creche em sua casa, onde educa filhos de prostitutas, com a intenção de dar às crianças alguma perspectiva de vida. Ela sofre uma tentativa de assalto de um pequeno garoto senegalês, Momo, e decide levá-lo para sua própria casa. Aos poucos, Rosa e Momo se tornam uma família. O longa marca o retorno de Sophia Loren aos cinemas.

Amor com Data Marcada (2020), John Whitesell Sloane é uma mulher de quase 30 anos traumatizada com o último relacionamento. Por estar solteira há muito tempo, ela é hostilizada pela família em todas as datas comemorativas. Um dia, ela conhece Jackson, que também está cansado de ser pressionado para namorar. Então, eles fazem um acordo: ser o par um do outro durante feriados e ocasiões especiais. Mas, com o passar do tempo, sentimentos diferentes começam a surgir entre os dois.

Se Algo Acontecer… Te Amo (2020), Will McCormack e Michael Govier Com apenas 12 minutos, este curta-metragem de animação narra a jornada emocional de um casal que está tentando lidar com o luto. A filha morreu de forma trágica e eles estão cada vez mais depressivos, distantes e silenciosos. Para continuar junto, o casal precisa transpor barreiras dolorosas.