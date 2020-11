Os 10 piores filmes de 2020 no Amazon Prime Video, para você não perder tempo

A Bula reuniu em uma lista os piores filmes de 2020 que estão disponíveis no Amazon Prime Video, considerando as produções originais do serviço de streaming e de outros estúdios. Os longas selecionados têm boas premissas e eram aguardados pelo público, mas acabaram decepcionando em vários aspectos. Entre eles, estão o drama romântico “Theatre: A Love Story”, de Isao Yukisada; a comédia brasileira “Os Espetaculares”, de André Pellenz; e o terror “Vigiados”, de Dave Franco; que fez sucesso nos cinemas drive-in nos EUA, mas recebeu muitas críticas negativas. A seleção foi baseada nas notas e avaliações que os filmes receberam em sites especializados em cinema, como IMDb e Rotten Tomatoes.

Mau-Olhado, de Elan Dassani Usha Khatri fica feliz quando sua filha, Pallavi, liga dos Estados Unidos contando que está apaixonada. Mas, a felicidade de Usha se transforma em medo quando ela percebe semelhanças entre o rico namorado de Pallavi com um homem que tentou matá-la décadas atrás. Amigos e familiares acreditam que Usha está enlouquecendo, mas ela tem cada vez mais certeza de que o namorado da filha é a reencarnação desse homem cruel.

Mentira Incondicional, de Veena Sud Jay está levando a filha Kayla para um acampamento quando avista a melhor amiga dela, Brittany, em um ponto de ônibus. Jay oferece carona para a garota, mas no meio do caminho ela e Kayla se desentendem. Brittany morre e Kayla confessa que matou a amiga impulsivamente. Então, Jay e a ex-mulher Rebecca se envolvem numa rede de segredos e mentiras para acobertar o crime cometido pela filha.

Noturno, de Zu Quirke Juliet e Vivian, duas irmãs gêmeas, são talentosas pianistas. Elas estão prestes a terminar o ensino médio e as conquistas de Vivian têm minado as esperanças de Juliet. Para Juliet, é como se ela vivesse à sombra da irmã, que é adorada pelos pais, professores e também pelos garotos. Sentindo-se ofuscada, Juliet decide fazer um pacto demoníaco para tomar o lugar de Vivian.

Os Espetaculares, de André Pellenz Ed Lima é um comediante de stand-up egocêntrico que trabalha como guarda noturno para conseguir pagar as contas. Para provar ao filho que não é um artista fracassado, ele decide participar de um concurso de comédia em grupo. Então, ele se junta a um ex-comediante que agora é ator, uma nerd que conta piadas intelectuais e um atendente de padaria lunático. Trabalhar em grupo será o maior desafio de Ed.

O Herdeiro das Drogas, de Anthony Jerjen Os irmãos Kip, Josie e Boots vivem na zona rural de Ohio, uma região sem muitas oportunidades, prejudicada pela crise econômica. Órfãos e desamparados, eles recorrem à venda ilegal de opioides para sobreviver. Quando um acordo dá errado, Kip decide que é hora de parar com o tráfico e procurar um caminho honesto. Mas, sua tentativa de abandonar o negócio da família acaba criando problemas maiores para todos.

Selah e Os Espadas, de Tayarisha Poe Cinco facções dominam a escola Haldwell, um internato para adolescentes. Selah é a líder dos Espadas, gangue responsável por conseguir drogas para os estudantes. Amada e temida por todos, ela está em busca de alguém que a substitua, já que a formatura se aproxima. Seu alvo é a ingênua novata Paloma. Ao mesmo tempo, ela tenta descobrir quem foi o delator que denunciou os Espadas à direção do colégio.

Survive The Night, de Matt Eskandari Depois que seu irmão é gravemente ferido em um assalto, Jamie invade a casa do médico Rich, exigindo que ele opere seu irmão. Ele faz os familiares do cirurgião de refém, ameaçando matá-los caso a vida do irmão não seja salva. O pai de Rich, Frank, é uma das pessoas que está na casa. Ele é um xerife aposentado e resolve usar suas antigas habilidades para proteger sua família.

Theatre: A Love Story, de Isao Yukisada Nagata é roteirista e diretor em uma companhia de teatro em Tóquio. Seu trabalho não obteve críticas positivas e as vendas de ingresso estão despencando. Além disso, seu relacionamento com a trupe teatral não é bom. Um dia, ele conhece ocasionalmente uma mulher chamada Saki, que está na cidade estudando moda, mas sonha em ser atriz. Nagata se apaixona por Saki e resolve colocá-la como protagonista de sua próxima peça.

The Quarry, de Scott Teems Depois de assassinar um pregador viajante, um criminoso fugitivo decide roubar a identidade de sua vítima para recomeçar a vida. Então, ele se muda para uma pequena cidade no interior do Texas, onde o reverendo morava, e assume a paróquia local. Ainda que a congregação ame os sermões do impostor, o chefe da polícia local não compartilha da mesma opinião e começa a investigá-lo.