Os 50 melhores filmes do século 21, a lista das listas

A Revista Bula elaborou uma seleção dos 50 filmes mais aclamados do século 21, juntamente com suas respectivas sinopses. Para se chegar ao resultado, fizemos uma compilação de listas publicadas por jornais, revistas e sites especializados em cinema e cultura pop de todo o mundo. Foram considerados apenas os filmes lançados a partir do dia 1º de janeiro de 2001. O critério de desempate, quando necessário, foi a nota atribuída aos títulos no Internet Movie Database (IMDb). O ranking abrange longas dos mais diferentes países, como o brasileiro “Cidade de Deus” (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund; o francês “Amor” (2012), de Michael Haneke; e o romeno “4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias” (2007), dirigido por Cristian Mungiu. Participaram do levantamento as publicações: “Rolling Stone”, “The Observer”, “The Guardian”, “Empire”, “The Telegraph”, “The New Yorker”, “Rotten Tomatoes”, “Metacritic”, “IMDb”, “New York Magazine”, “Entertainment Weekly”, “The New York Times”, “The Independent”, “The Criterion Collection”, “Los Angeles Times”, “The New York Observer”, “TIME”, “Vanity Fair”, “IndieWire”, “Vulture”, “USA Today”, “New York Post”, “Variety”, “San Francisco Chronicle”, “Sight & Sound”, “Slate”, “Busines Insider”, “Roger Ebert.com”, “Time Out New York” e “BBC”.

50 — História de um Casamento (2019) Noah Baumbach O diretor de teatro Charlie e a atriz Nicole estão passando por muitas dificuldades no relacionamento e decidem se divorciar. Os dois concordam em não envolver advogados, levando o processo de uma maneira amigável, mas Nicole muda de ideia e contrata uma advogada experiente, Nora Fanshaw. Surpreso com a atitude de Nicole, Charlie se esforça para pagar um famoso advogado e lutar pela custódia do filho, o pequeno Henry.

49 — A.I. Inteligência Artificial (2001), Steven Spielberg Em um cenário futurista, robôs passam a conviver com humanos. A empresa Cybertronics cria um robô em forma de criança, chamado David, programado para amar os pais eternamente. Na iminência de perder o único filho, que está gravemente doente, o casal Henry e Monica decide adotar David. Mas, o filho deles se recupera da doença e David passa a ser visto como uma ameaça para o garoto.

48 — A Vida dos Outros (2007), Florian Henckel von Donnersmarck Nos anos 1980, em Berlim Oriental, o escritor Georg Dreyman e a atriz Christa-Maria são suspeitos de infidelidade ao comunismo. Gerd Wiesler, agente da Stasi, a polícia política, é encarregado de implantar um serviço de escutas clandestinas na casa do casal e vigiar tudo que eles fazem ao longo do dia. Com o passar do tempo, Gerd fica obcecado por Georg e Christa, e começa a envolver-se na vida dos artistas.

47 — 1917 (2019), Sam Mendes No auge da Primeira Guerra Mundial, em 1917, no norte da França, dois soldados britânicos, Schofield e Blake, recebem uma missão aparentemente impossível: atravessar um território inimigo para alertar outro batalhão britânico sobre uma emboscada mortal. Assim, eles correm contra o tempo para impedir que mais de 1600 soldados, incluindo o irmão de Blake, caiam na armadilha.

46 — O Mestre (2012), Paul Thomas Anderson Freddie Quell, um ex-soldado, vive atormentado pelos horrores que viveu na Segunda Guerra Mundial, sofre com crises de pânico e descontrole sexual. Um dia, ele conhece Lancaster Dodd, o líder de uma organização religiosa chamada “A Causa”. Quell se encanta com as ideias de Dodd, que prega a cura espiritual e o controle de si mesmo. Ao longo do tempo, ele se envolve cada vez mais com a seita e torna-se dependente do guru religioso.

45 — Guerra ao Terror (2009), Kathryn Bigelow JT Sanborn, Brian Geraghty e Matt Thompson integram o esquadrão antibombas do exército dos EUA, em missão no Iraque. A tarefa deles é destruir explosivos antes que atinjam alguém. Mas, por um erro, uma bomba explode e mata Thompson. O sargento William James é enviado para substitui-lo, dias antes de ser dispensado do Iraque. James é um soldado impulsivo e de sangue frio, o que acaba incomodando seus colegas da equipe.

44 — Zodíaco (2007), David Fincher Durante os anos 1960 e 70, um assassino chamado Zodíaco está aterrorizando São Francisco. Enquanto isso, três cartas diferentes chegam aos jornais da cidade. Com códigos secretos, elas trazem a confissão do assassino, mas precisam ser decodificadas. A polícia e os jornalistas fazem de tudo para descobrir a identidade de Zodíaco, mas o cartunista Robert Graysmith é o único a perceber o que está por trás das cartas: uma referência ao filme “Zaroff, o Caçador de Vidas” (1932).

43 — 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias (2007), Cristian Mungiu Otília e Gabriela são duas amigas universitárias que dividem o quarto em uma cidade da Romênia. Quando Gabriela engravida, as duas planejam um aborto ilegal e contratam um homem chamado sr. Bebe para realizar o procedimento. Para amenizar a situação, Gabriela diz que está grávida há poucas semanas. Mas sr. Bebe descobre que o feto já tem quase cinco meses e começa a chantagear as garotas para continuar com a operação.

42 — Marcas da Violência (2005), David Cronenberg Tom Stall leva uma vida tranquila no interior, ao lado da mulher e dos filhos. Um dia, ao avistar dois desconhecidos entrando em seu restaurante, ele age impulsivamente e consegue impedir um assalto, matando os criminosos. Devido à intensa cobertura da imprensa, Tom se torna um herói nacional. Mas, as coisas mudam quando um homem de rosto desfigurado chega à vizinhança, alegando conhecer Tom do passado. Com seu discurso, ele faz as pessoas questionarem se Tom não agiu rápido demais.

41 — Império dos Sonhos (2007), David Lynch Inspirado no mundo dos sonhos, este longa surrealista acompanha Nikki, uma atriz que consegue um papel numa produção polonesa que foi interrompida anos atrás, devido ao assassinato dos protagonistas. Ela é casada com Piotrek, um produtor influente em Hollywood. Mas inicia um caso romântico com Devon Berk, seu par romântico no filme, e a realidade começa a se misturar com a ficção.

40 — Antes do Anoitecer (2004), Richard Linklater O longa é a continuação de “Antes do Amanhecer” (1995), que mostra o primeiro encontro do jovem americano Jesse com a francesa Celine, em um trem para Viena. Nove anos depois, Jesse está em Paris promovendo seu primeiro livro, que está vendendo muito bem. Após uma entrevista coletiva, Celine encontra Jesse e os dois têm pouco tempo para conversar, pois às 19h30 ele precisa pegar o avião para retornar aos Estados Unidos.

39 — O Homem Urso (2006), Werner Herzog Neste documentário, o cineasta Werner Herzog aborda a vida do ambientalista Timothy Tradwell, especialista e amante de ursos. Por vários verões consecutivos, ele realizou expedições ao Alasca para conviver com esses animais. Mas, em 2003, ele foi atacado e morto por um urso. Utilizando as filmagens de Timothy, Herzog retraçou a trajetória do ecologista.

38 — O Labirinto do Fauno (2006), Guillermo del Toro Em 1944, a Guerra Civil Espanhola já terminou, mas um grupo de guerrilheiros ainda ocupa a região de Navarra. A pequena Ofélia está indo para lá com sua mãe, que está grávida. As duas irão viver com seu padrasto, um oficial do exército responsável por combater os rebeldes. Enquanto explora o jardim de sua nova casa, Ofélia se depara com um labirinto, habitado por um fauno. Esse ser místico diz à garota que ela é, na verdade, uma princesa perdida do submundo.

37 — Elephant (2003), Gus van Sant O longa acompanha um dia fatídico, mas aparentemente comum, na vida dos estudantes de uma escola secundária em Portland, nos Estados Unidos. Enquanto a maioria dos alunos está engajada nas atividades cotidianas, dois adolescentes esperam a chegada de uma metralhadora semiautomática para realizar um ataque no colégio. “Elephant” é inspirado no Massacre de Columbine.

36 — Toni Erdmann (2016), Maren Ade Winfried é um senhor de 70 anos bem-humorado. Por outro lado, sua filha Ines é muito séria e dedicada ao trabalho. Winfried decide ficar uns dias na casa da filha, em Budapeste, e percebe que ela está deixando os bons momentos da vida passarem, focando apenas na carreira. Ele tenta animá-la, mas acaba deixando-a mais estressada. Então, Winfried se transforma em Toni Erdmann, um personagem excêntrico, e começa a frequentar os mesmos lugares que Ines para chamar a atenção.

35 — O Ato de Matar (2012), Joshua Oppenheimer Em 1965, um genocídio matou milhões de pessoas na Indonésia. Após o golpe militar, foram mortos todos os que se diziam comunistas e defensores dos camponeses. Em “O Ato de Matar”, o diretor confronta os chamados “gângsteres”, que ainda se orgulham dos assassinatos e aceitam reencenar os crimes para as câmeras.

34 — Embriagado de Amor (2001), Paul Thomas Anderson Barry Egan é um empresário solteiro com problemas de interação social. Criado por sete irmãs, ele teve uma infância conturbada e não aprendeu a tomar suas próprias decisões. Inseguro e solitário, ele liga para o serviço de sexo por telefone, mas começa a ser chantageado pela mulher que o atende. Enquanto tenta resolver a situação e se livrar das ameaças, Barry se apaixona por Lena, a amiga de uma de suas irmãs.

33 — Onde os Fracos Não Têm Vez (2008), Joel Coen e Ethan Coen Enquanto caça cervos, Llewelyn Moss encontra um traficante morto no deserto do Texas. Então, ele leva consigo uma grande quantidade de dinheiro que estava com o rapaz. Em busca da quantia perdida, o impiedoso assassino Chigurh começa a perseguir Moss. No entanto, para capturá-lo, ele terá de enfrentar o xerife da cidade, que também está procurando Moss. O filme é baseado no livro homônimo de Cormac McCarthy.

32 — A Morte do Sr. Lazarescu (2005), Cristi Puiu Ao sentir fortes dores na cabeça e no estômago, o sr. Lazarescu chama uma ambulância. Acompanhado pela enfermeira socorrista Mioara, ele peregrina pela cidade e passa por vários hospitais em busca de atendimento médico. O sistema de saúde não dá atenção ao caso de sr. Lazarescu e seu estado fica cada vez pior. Além disso, um acidente automobilístico dificulta o trânsito.

31 — A Fita Branca (2009), Michael Haneke Em um pequeno vilarejo alemão, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, os moradores vivem sob as ordens de um médico, um rico barão e de um pastor. Um acidente envolvendo o médico desperta a atenção de todos, pois aparentemente alguém armou uma armadilha para o doutor. Outros episódios trágicos começam a acontecer, criando um clima de suspeita geral entre a população.

30 — Arca Russa (2002), Alexandr Sokurov Nos dias atuais, um homem é misteriosamente enviado a uma festa no Museu Hermitage no início do século 19. Guiado por um aristocrata, chamado apenas de “europeu”, ele assiste a um baile organizado pelo Imperador Alexandre I e observa várias figuras russas dos últimos 200 anos. Cada sala do palácio apresenta um período diferente da história do país.

29 — Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins O filme acompanha o crescimento de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre de Miami. Além de ser maltratado pela mãe, que é usuária de drogas, Chiron é vítima de bullying na escola. Um dia, ao ser perseguido pelos garotos da vizinhança, ele conhece Ruan, um dos chefes do tráfico local, que o oferece um esconderijo. A partir desse dia, Chiron se aproxima de Ruan e passa a enxergá-lo como um pai.

28 — Fale Com Ela (2002), Pedro Almodóvar Em Madri, vive Benigno Martin, um enfermeiro cujo apartamento fica em frente a academia de balé comandada por Katerina Bilova. Ele fica na janela de sua casa observando os ensaios com especial atenção a uma das estudantes, Alicia Roncero. Quando Alicia é ferida em um acidente de carro, ela é internada no hospital onde ele trabalha. Benigno cuida dela, em coma, com um cuidado acima do normal.

27 — Amor (2012), Michael Haneke Georges e Anne são um casal de aposentados apaixonado por arte. Eles estão aprendendo a lidar com os sinais da velhice, até que Anne sofre um enfarto de repente. A doença, aos poucos, se apodera de suas capacidades físicas e mentais. A filha do casal, Eva, mora em outro país e deseja que a mãe vá para um local onde receba cuidados especializados. Mas, George deseja continuar ao lado da esposa e cuidar dela em casa.

26 — Sob a Pele (2014), Jonathan Glazer Para sobreviver na Terra, a bela alienígena Laura vaga pelas ruas de Glasgow em busca de suas vítimas favoritas: homens solitários que se sentem atraídos pela sua beleza. Após se encontrarem com Laura, eles desaparecem misteriosamente. Mas, ao perceber que o homem que capturou está doente, Laura sente pena e o deixa escapar. Nesse momento, ela descobre a humanidade que existe dentro dela.

25 — Melancolia (2011), Lars von Trier O filme se inicia com o casamento de Justine. Mesmo sendo um dia importante, ela sente uma profunda tristeza. E, ao perceber o desinteresse de Justine, seu noivo a abandona. Apresentando sintomas graves de depressão, ela vai morar com sua irmã, Claire, e seu cunhado, John. Enquanto isso, todos recebem a notícia de que um planeta que vaga pelo espaço, chamado Melancolia, está prestes a colidir com a Terra.

24 — O Segredo de Brokeback Mountain (2005), Ang Lee Jack e Ennis se conhecem enquanto trabalham para um rancheiro que cria ovelhas, em Wyoming. Solitários em meio às montanhas, eles acabam se envolvendo sexualmente. Quando o serviço acaba, cada um segue um caminho diferente. Ennis se casa com a namorada e tem dois filhos, enquanto Jack se envolve com a filha de um magnata. Os dois passam anos afastados, mas quando se reencontram percebem que ainda são apaixonados um pelo outro.

23 — Dovgille (2003), Lars von Trier Em uma pequena cidade fictícia chamada Dogville, todos vivem sob as orientações de Thomas Edison Jr., um escritor que prega sermões à comunidade. Uma misteriosa mulher, Grace, pede refúgio em Dogville, dizendo que está sendo perseguida por um gângster. O povo tem medo de acolher a forasteira, mas Tom propõe que ela preste serviços às pessoas como prova de que merece ficar. O tempo passa e os moradores exigem cada vez mais favores à Grace.

22 — A Rede Social (2010), David Fincher Em 2003, após levar um fora da namorada, Mark Zuckerberg, aluno de Harvard, cria um site para comparar a beleza dela com a das outras garotas, o Facemash. O site se torna um sucesso e Zuckerberg atrai outros estudantes de computação interessados em criar uma rede social inovadora, o Facebook. Poucos anos depois, Zuckerberg se torna um dos bilionários mais jovens do mundo, mas o sucesso traz muitas complicações para sua vida pessoal.

21 — Retrato de Uma Jovem em Chamas (2020), Céline Sciamma Na França do século 18, Marianne é uma jovem pintora contratada para fazer um retrato de Héloïse, sem que ela saiba. A mãe de Héloïse pretende enviar a pintura para um pretendente da filha, oferecendo-a em casamento. Como o plano é um segredo, durante o dia Marianne se disfarça como dama de companhia de Heloïse e passa as noites pintando. Com o passar do tempo, ela se apaixona por sua modelo.

20 — Wall-E (2008), Andrew Stanton Em 2815, a Terra é um lugar tóxico e coberto por lixo, por isso a humanidade deixa o planeta para viver em uma gigantesca nave. Robôs compactadores de lixo são programados para limparem a Terra por cinco anos, até que os humanos possam regressar. Mas, 700 anos se passam e Wall-E é o último robô ainda ativo. Quando a robô Eva chega misteriosamente à Terra, Wall-E se apaixona e decide segui-la.

19 — Boyhood: Da Infância à Juventude (2014), Richard Linklater O filme é centrado em Mason, um garoto cujos pais se divorciam. A trama narra a vida do menino durante um período de 12 anos, da infância à juventude, mostrando a relação dele com os pais conforme vai amadurecendo. Como o filme foi gravado ao longo desses 12 anos, é possível, literalmente, assistir ao garoto crescer diante da tela, enquanto enfrenta descobertas, novas experiências e conflitos.

18 — Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Perseguido pelas lembranças do passado, Max Rockatansky acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de mais ninguém. Ainda assim, ele aceita se juntar a um grupo de rebeldes que atravessa Wasteland em uma máquina de guerra, conduzida pela imperatriz Furiosa. O bando está fugindo do tirano Immortan Joe, que inicia uma perseguição implacável aos insurgentes.

17 — Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles e Kátia Lund O filme retrata o crescimento do crime organizado na Cidade de Deus, favela do Rio de Janeiro considerada uma das mais perigosas da capital. O drama é narrado pelo personagem Buscapé, um adolescente que encontrou na fotografia uma forma de retratar o cotidiano da favela. Ao contar sua história, Buscapé apresenta os conflitos violentos entre os líderes do tráfico na Cidade de Deus: Zé Pequeno, Bené e Cenoura.

16 — O Cavalo de Turim (2011), Béla Tarr O filme inicia narrando um relato que teria ocorrido com o filósofo alemão Friedrich Nietzsche durante uma viagem. Ao avistar um cavalo sendo chicoteado pelo dono, ele interrompe a tortura e abraça o animal. A atitude do filósofo é vista como um indício de loucura. A partir deste episódio, a obra apresenta a possível história do cavalo defendido por Nietzsche.

15 — Holy Motors (2012), Leos Carax Oscar atravessa Paris numa limusine que, por dentro, é um camarim onde ele se transforma em diferentes personagens que interpreta durante as paradas pelos pontos da cidade. Durante a viagem, ele pode ser um magnata, um mendigo, um atleta, um pai de família e até mesmo um assassino. Ao transitar entre ficção e realidade, Oscar só tem a companhia de Celine, que dirige a limusine.

14 — Era uma Vez em… Hollywood (2019), Quentin Tarantino Em Los Angeles, durante a década de 1960, Rick Dalton é um ator de TV que busca fazer sucesso no cinema, mas não consegue nenhum papel de destaque. Seu melhor amigo é Cliff Booth, que também trabalha como seu motorista e dublê. O diretor Roman Polanski e a atriz Sharon Tate se mudam para o mesmo condomínio de Dalton, que sonha em fazer amizade com os novos vizinhos para recuperar seu status. Paralelamente a isso, Cliff descobre o rancho onde os seguidores de Charles Manson vivem, mas não imagina o perigo que eles representam.

13 — Encontros e Desencontros (2003), Sofia Coppola Bob Harris é um ator em decadência que está em Tóquio para filmar um comercial publicitário. No hotel, ele conhece Charlotte, uma jovem filósofa que está na cidade acompanhando o marido, fotógrafo de uma banda de rock. Sentindo-se solitários e entediados em uma cidade desconhecida, Bob e Charlotte decidem passear por Tóquio juntos. Ao longo dos dias, eles compartilham suas inseguranças e frustrações.

12 — Tio Boonmee, que Pode Recordar Suas Vidas Passadas (2011), Apichatpong Weerasethakul Sofrendo com uma grave doença nos rins, tio Boonmee decide passar seus últimos dias em uma casa no campo. Inesperadamente, ele encontra o espírito de sua mulher morta, que retornou ao mundo dos vivos para ajudá-lo em seus momentos finais. A eles se junta a alma de Boonsong, filho de Boonmee. Juntos, eles caminham pela selva até uma misteriosa caverna, o local de nascimento de Boonmee em sua primeira vida.

11 — A Separação (2012), Asghar Farhadi Nader e Simin divergem sobre a possibilidade de deixar o Irã. Simin quer deixar o país com sua filha, Termeh. Nader quer ficar para cuidar do pai, que tem Alzheimer. Assim, eles chegam à conclusão de que devem se separar. Sem uma esposa para cuidar da casa, Nader contrata a jovem Razieh como empregada. Mas, Razieh esconde do patrão que está grávida e trabalhando sem a permissão do marido.

10 — Mal dos Trópicos (2004), Apichatpong Weerasethakul Keng é um soldado que trabalha em uma pequena cidade rural da Tailândia. Ele se apaixona por Tong, um trabalhador do campo, e os dois vivem um romance escondido. As vacas da região começam a ser decapitadas por um animal selvagem e Tong desaparece ao mesmo tempo. Uma lenda local diz que um homem pode se transformar em fera, então Keng parte sozinho para a floresta, onde acredita que Tong pode estar.

9 — O Irlandês (2019), Martin Scorsese Frank Sheeran, “O Irlandês”, é um veterano de guerra cheio de condecorações. Ele aprendeu a matar servindo na Segunda Guerra Mundial e divide seu tempo entre os trabalhos de caminhoneiro e assassino de aluguel para a máfia. Já velho, Frank reflete sobre sua carreira no mundo do crime e seu envolvimento com os Bufalino, uma família de mafiosos. Ele também relembra seu envolvimento no desaparecimento do líder do sindicato dos caminhoneiros, Jimmy Hoffa, que era seu amigo de longa data.

8 — Caché (2005), Michael Haneke George Laurent é jornalista e apresentador de um programa literário na TV. Ele vive em Paris, com a esposa Anne e o filho Pierrot. Um dia, o casal recebe um vídeo anônimo com imagens de sua casa, filmadas por uma câmera instalada na rua. Depois, começam a receber fitas com desenhos infantis violentos. Assustados, George e Anne tentam descobrir quem está os perseguindo e ameaçando a paz da família.

7 — Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry Joel e Clementine tentaram fazer com que o relacionamento deles desse certo por anos. Cansada dos desentendimentos, Clementine aceita se submeter a um tratamento experimental para apagar Joel de sua memória. Ao descobrir o que a ex fez, Joel decide passar pelo mesmo experimento, eliminando todas as suas lembranças de Clementine. Mas, após se esquecerem, eles se encontram por acaso e se apaixonam novamente.

6 — A Viagem de Chihiro (2001), Hayao Miyazaki A pequena Chihiro e seus pais estão se mudando de cidade. Durante a viagem, eles decidem pegar um atalho, mas acabam se perdendo. Ao atravessarem um túnel, chegam em um povoado aparentemente abandonado. Chihiro decide explorar o local e, ao reencontrar seus pais, percebe que eles viraram porcos. Com a ajuda de um misterioso jovem chamado Haku, Chihiro tenta escapar do local e reverter a maldição que transformou sua família em porcos.

5 — A Árvore da Vida (2011), Terrence Malick O filme acompanha a vida de Jack, desde o seu nascimento, nos anos 50, até a idade adulta. Ele é o mais velho dos três filhos da família O’Brien e cresce dividido entre duas visões divergentes da realidade: o autoritarismo e crueldade do pai, e a generosidade da mãe. Certo dia, um trágico acontecimento perturba a família e provoca danos que acompanham Jack durante toda a vida.

4 — Parasita (2019), Bong Joon-ho) Toda a família de Ki-woo está desempregada, vivendo num porão sujo e pequeno na parte mais pobre da cidade. Por indicação de um amigo que está deixando o país, Ki-woo consegue um trabalho como professor particular de inglês de uma jovem rica, filha do sr. Park, o dono de uma empresa global de tecnologia. Fascinados com a vida luxuosa dos Park, os parentes de Ki-woo armam um plano para se infiltrarem na rotina da família burguesa.

3 — Sangue Negro (2008), Paul Thomas Anderson No início do século 20, na fronteira da Califórnia, Daniel Plainview é um mineiro falido que ocupa seu tempo cuidando sozinho do filho. Um dia, ele fica sabendo que no vilarejo de Little Boston, no Oeste, está jorrando petróleo do chão. Daniel parte para a cidade com o filho, encontra um poço de petróleo e enriquece rapidamente. Mas seus interesses entram em conflito com os do pastor Eli Sunday, uma influente figura local.

2 — O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella Benjamin Esposito se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é uma história trágica, da qual foi testemunha em 1974. Na época, o departamento onde ele trabalhava foi designado para investigar o estupro e o consequente assassinato de uma jovem. Em sua jornada, Benjamin conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado.