10 filmes do Amazon Prime que são muito melhores do que a reputação deles

Cosmópolis (2012), David Cronenberg

Érik é um milionário mimado de apenas 27 anos, conhecido como o “menino de ouro do mercado financeiro”. No banco de trás de uma limusine, ele atravessa a cidade para cortar o cabelo em sua barbearia favorita. O trânsito está caótico em Nova York, devido a uma visita do presidente do país. Com o engarrafamento, Érik faz do carro seu escritório e aposta em negócios que podem colocar seu império em perigo.