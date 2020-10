As 12 melhores séries de 2020 para ver na Netflix e no Amazon Prime Video

A Bula reuniu em uma lista as 12 melhores séries de 2020 que estão disponíveis nos serviços de streaming mais populares do Brasil: Netflix e Amazon Prime Video. Ainda que algumas selecionadas tenham sido lançadas em anos anteriores, se destacaram e foram premiadas pelas temporadas deste ano. As avaliações deixadas nos sites Rotten Tomatoes e Metacritic, ambos especializados em cinema, foram o critério de seleção para a lista. Entre as produções escolhidas, estão a comédia “Schitt’s Creek” (2015), de Dan e Eugene Levy; e o suspense “Disque Amiga para Matar” (2019), de Amy York Rubin. Os seriados do Amazon Prime Video “Normal People” e “P-Valley” estão no canal pago Starzplay, enquanto “Schitt’s Creek” está no Paramount+, mas ambos permitem um teste grátis de sete dias. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Netflix

Feel Good, Mae Martin e Joe Hampson Nesta série, a comediante canadense Mae Martin interpreta uma versão de si mesma. Recém-chegada em Londres, ela está buscando oportunidades no cenário do stand-up comedy. Em uma de suas apresentações, ela conhece George, uma mulher que se identifica como heterossexual. Mas, as duas acabam se apaixonando, o que gera muitos conflitos. Além disso, Mae tenta lidar com seu vício em álcool e drogas.

O Clube das Babás, Rachel Shukert As melhores amigas Kristy, Mary-Anne, Claudia, Stacey e Dawn decidem criar um novo negócio na cidade de Stoneybrook: o Clube das Babás. A ideia delas é cuidar de crianças enquanto os pais trabalham ou se divertem fora de casa. Ao mesmo tempo em que tentam lidar com os desafios do empreendimento, as amigas enfrentam problemas pessoais e familiares típicos da adolescência.

Disque Amiga para Matar, Amy York Rubin Após a morte do marido, a corretora de imóveis Jen resolve frequentar um grupo de apoio para superar o luto. Lá, ela conhece Judy, que perdeu o noivo há poucos meses. Para driblarem a tristeza, as duas passam horas conversando ao telefone. Elas se tornam tão próximas, que Jen convida a amiga para morar em sua casa. Mas, ela acaba descobrindo que Judy está sendo procurada pela polícia.

The Umbrella Academy, Steve Blackman O milionário Sir Reginald Hargreeves adota sete crianças a fim de treiná-las para combater o mal. Com o passar do tempo, os irmãos brigam e se afastam. Mas, com a morte do pai adotivo e com a ameaça de um apocalipse, eles deixam suas diferenças de lado para lutar em favor humanidade. A produção é adaptada da série de quadrinhos homônima, criada por Gerad Way e Gabriel Bá.

Better Call Saul, Vince Gilligan e Peter Gould A série se passa seis anos antes de Saul Goodman conhecer Walter White, o protagonista da série “Breaking Bad”. Em “Better Call Saul”, ele ainda é Jimmy McGill, um advogado de pequenas causas com problemas na vida financeira. Durante os episódios, o espectador acompanha a transformação de Jimmy em Saul Goodman, o defensor e cúmplice do traficante de metanfetamina Walter White.

Amazon Prime Video

Hunters, Nelson McCormick A série se passa em 1977. Quando a avó judia de Jonah é assassinada misteriosamente, ele decide investigar o crime e descobre que, mais de 30 anos após o fim da guerra, células nazistas estão infiltradas nos Estados Unidos. Então, ele se une ao grupo antifascista de Meyer Offerman, um velho amigo de sua avó. Juntos, eles caçam os nazistas pela cidade, impedindo que eles matem outros judeus.

Normal People, Sally Rooney e Alice Birch A série acompanha a história de amor de Connell e Marianne. Ele é a estrela do time de futebol do colégio, ela é a garota nerd e sem amigos. Os dois acabam se envolvendo, mas ele tem vergonha de assumi-la. No ano seguinte, já na faculdade, eles se encontram em situações opostas: Marianne é adorada e popular, enquanto Connell fica à margem, tímido e inseguro. A série é baseada no livro homônimo de Sally Rooney.

P-Valley, Katori Hall “P-Valley” é centrada em três mulheres negras do sul dos EUA: Mercedes, Autumn Night e Miss Mississipi. Elas trabalham como strippers na boate Pynk, conhecida como o mais badalado “inferninho” do estado. Pelo local, passam todos os tipos de homens: os ricos, os jogadores, os quebrados, os apaixonados e os condenados. Por mais que a realidade da profissão seja dura, as strippers juntam forças para realizar seus sonhos.

Upload, Greg Daniels, Kacie Anning “Upload” se passa num cenário futurista, no qual os humanos podem ter a consciência transferida para um ambiente virtual pós-morte. Quando Nathan morre prematuramente, sua namorada o envia para o universo paradisíaco de Lakeview. Nora, que trabalha no atendimento ao cliente de Lakeview, acaba se apaixonando por Nathan, mesmo sabendo que ele já morreu e não pode voltar para o mundo real.

The Boys, Eric Kripke Em um mundo no qual superpoderes são comuns, os integrantes do grupo “Os Sete”, deslumbrados pela fama, começam a usar suas habilidades para cometer crimes. Então, humanos e heróis decepcion ados com “Os Sete” se juntam para derrotá-los. Chamados de “The Boys”, os justiceiros precisam expor a verdade sobre essas celebridades e impedir o surgimento de novos super-heróis corruptos.