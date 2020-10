10 filmes criminosamente subestimados na Netflix que você provavelmente não viu

Ao escolher um filme numa plataforma de streaming, é comum que o espectador escolha os mais conhecidos, de acordo com as avaliações que outros usuários deixaram. Mas existem muitos longas escondidos na plataforma que não receberam muita atenção da crítica ou do público, mas são surpreendentemente bons. Considerando as opções da Netflix, a Bula reuniu em uma lista dez filmes subestimados que você provavelmente não viu, mas deveria. Entre os selecionados, estão “Cities of Last Things” (2017), de Wi Ding Ho; “Ao Cair da Noite” (2017), de Trey Edward Shults; e “Ouro” (2016), dirigido por Stephen Gaghan. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Ao Cair da Noite (2017), Trey Edward Shults Após um vírus mortal exterminar a maior parte da população mundial, Paul leva sua família sobrevivente para morar numa casa na floresta. Eles usam máscaras de gás, racionam a comida e estão sempre armados. Apesar da tensão, todos são unidos. Mas, tudo muda quando Christopher aparece com a esposa e o filho pedindo abrigo. Paul decide ajudar os forasteiros, mas começa a ficar cada vez mais desconfiado de suas verdadeiras intenções.

Cities of Last Things (2017), Wi Ding Ho Zhang Dong Ling, um detetive da polícia de Taiwan, decide tirar a própria vida. Seguindo uma linha cronológica inversa, o filme acompanha acontecimentos fatídicos na vida de Zhang que podem tê-lo levado a tomar essa decisão: a separação de sua última esposa, a partida de sua filha, o encontro com uma jovem prostituta, a traição de sua namorada e uma prisão por roubo, ainda na adolescência.

Sombras da Vida (2017), David Lowery Um homem recém-falecido retorna para sua casa com a intenção de consolar sua mulher, que está vivenciando o luto. Em sua nova forma, invisível, ele entende que não pode fazer nada pelos mortais e não consegue ajudá-la. Agora, apenas lhe resta observar passivamente a vida que o pertencia, enquanto a mulher que ama tenta superar sua morte e recomeçar. Dessa forma, ele inicia uma jornada pelas memórias e histórias que viveu com ela.

Super Dark Times (2017), Kevin Phillips Zach é um estudante do ensino médio, amigo de Josh desde a infância. Um dia, os dois vão ao parque com outros conhecidos. Eles usam drogas e decidem brincar com uma espada. Uma discussão acontece e um acidente com a espada acaba tirando a vida de um dos colegas. Na tentativa de esconder o que fizeram, Zach e Josh acabam ficando paranoicos e violentos, colocando em risco a amizade que existe entre eles.

The Discovery (2017), Charlie McDowell Will é filho de Thomas Harbor, um cientista que conseguiu provar a existência de vida após a morte. Depois dessa descoberta, os números de suicídio aumentaram muito em todo o mundo e Will acredita que seu pai é o culpado. Em uma viagem de balsa, Will conhece Isla, uma garota misteriosa, e se apaixona por ela. Mas, com o tempo, ele percebe que Isla esconde muitos traumas e pensamentos suicidas.

Buster’s Mal Heart (2016), Sarah Adina Smith Buster é um ermitão que foge das autoridades que tentam levá-lo para centros de detenção. Para sobreviver ao inverno, ele invade casas de veraneio que estão vazias devido ao frio. Todas as noites, ele se lembra de sua família e tem pesadelos com uma pessoa que está perdida no mar. Aos poucos, o filme vai desvendando os mistérios que levaram Buster a se tornar um homem solitário, desnorteado e sem lar.

Catfight (2016), Onur Tukel A artista Ashley é forçada pela namorada, Lisa, a trabalhar em uma festa de aniversário. No local, ela reencontra Veronica, uma desafeto da época da faculdade. As duas brigam violentamente e Verônica acaba em coma, no hospital. Dois anos depois, ela acorda e recebe más notícias: seu marido e seu filho morreram. Revoltada, ela tenta se vingar de Ashley e as duas entram num ciclo de brigas intermináveis.

Ouro (2016), Stephen Gaghan Kenny Wells é um homem ambicioso, que está tentando encontrar uma forma de permanecer no negócio da mineração após a morte do pai, que era garimpeiro. Então, ele se junta a um geólogo de reputação duvidosa na missão de procurar ouro nas selvas da Indonésia. O que parecia uma atitude arriscada se torna uma fonte de riqueza para Wells. Mas ele precisa enfrentar muitos corruptos e gananciosos que têm interesse no ouro.