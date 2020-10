10 livros de ficção que todo professor deveria ler

O Estrangeiro, de Albert Camus

O estrangeiro faz parte da lista pela importância do autor. Acadêmico por excelência, Camus era um filosofo importante de seu tempo, pesquisador e professor. A escolha de apresentar sua ideia existencialista da vida, do humano e das coisas, por meio da Literatura, criando um personagem inesquecível e trágico, como é o caso de Meursault, é magnífica. Assim como Nietzsche e Sartre, sua Literatura é tão impactante e importante que o transformou em um ícone. Sua obra rendeu-lhe o prêmio Nobel de literatura de 1957. Retirado do mundo precocemente por causa de um acidente de carro, Camus poderia, ainda, ter dado uma contribuição maior para a Literatura e a Filosofia. Seria imenso! Em “O Estrangeiro”, Meursault é um indivíduo sem talentos, pacato, que passa seus dias entre banhos de praia com Maria e fumando em seu apartamento. É o início do livro que define o poder dessa obra imortal. Nas primeiras linhas, Camus narra usando a voz de Meursault: “Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei”. Assim, dessa maneira direta, fria e impactante, se define uma personagem! Ao longo do livro nos deparamos com um homem passivo frente o absurdo da vida, que entende a importância do agora, do sentido do corpo e do poder da sensação até se deparar com sua desventura e chegar a intensa conclusão que, frente a morte, uma situação comum a todos, é essencial aproveitar o momento. Antecipando o evento de sua própria morte, Meursault é um Sísifo consciente que desafia seus algozes e diz, com a fúria de seu entendimento do absurdo, umas das frases mais intensas e belas da Literatura universal, “Para que tudo se consumasse, para que me sentisse menos só, faltava-me desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução e que me recebessem com gritos de ódio”.