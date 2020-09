Os 15 filmes da Netflix mais bem avaliados pela crítica e pelo público

A Bula reuniu em uma lista os 15 melhores filmes disponíveis na Netflix. A seleção foi baseada nas avaliações dos críticos de cinema, deixadas no site Rotten Tomatoes, e nas notas dos espectadores no site IMDb. O principal critério foi diversificar as escolhas, com longas de diferentes épocas e gêneros, do documentário ao terror. Entre os selecionados, estão “O Diabo de Cada Dia” (2020), de Antonio Dias; “Shirkers: O Filme Roubado” (2018), de Sandi Tan; e “O Barco, Inferno no Mar” (1981), dirigido por Wolfgang Petersen. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Crip Camp: Revolução pela Inclusão (2020), de James Lebrecht e Nicole Newnham No início da década de 1970, os adolescentes com deficiência enfrentavam um futuro moldado pelo isolamento e discriminação. Nesse contexto, o acampamento Jened, em Catskills, iniciou uma revolução. Jened era um lugar utópico, que recebia esses jovens com esportes de verão e atividades lúdicas. No local, se formaram os primeiros ativistas que mudaram para sempre a legislação de acessibilidade para todos.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Dias A história se passa nos anos 1960, em uma comunidade rural de Ohio, e acompanha vários personagens peculiares que foram afetados pela guerra de diferentes maneiras. O principal deles, Willard Russell, é um veterano atormentado por não ter conseguido salvar a esposa da morte. O filho dele, Arvin Eugene, cresce tentando se tornar um homem bom, mas acaba sendo atingido pela violência que domina a cidade.

Virando a Mesa do Poder (2019), Rachel Lears O documentário acompanha quatro mulheres democratas que decidem se candidatar ao Congresso nas eleições de 2018, nos Estados Unidos: Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York; Amy Vilela, de Nevada; Cori Bush, do Missouri; e Paula Jean, de West Virginia. Sem experiência prévia ou financiamento de grandes empresas, elas desafiam os poderosos da política e iniciam uma mudança inesperada no país.

Lady Bird — A Hora de Voar (2018), Greta Gerwig Christine McPherson é uma adolescente que vive em Sacramento, na Califórnia, e se autodenomina “Lady Bird”. Ela está no último ano do ensino médio e diz que seu sonho é ingressar em uma prestigiada universidade, de preferência em uma cidade grande, e abandonar Sacramento. Mas, a família de Christine enfrenta muitas dificuldades financeiras e sua mãe diz que não irá apoiá-la na mudança.

Shirkers: O Filme Roubado (2018), Sandi Tan Em 1992, a adolescente Sandi Tan reúne suas amigas e George, um professor de cinema, para fazer um filme experimental em Singapura. Mas, depois de tudo finalizado, George desaparece com as filmagens. Em 2011, Sandi recebe um e-mail da ex-esposa do professor, informando que ela estava com algumas imagens do longa. Então, nos anos seguintes, Sandi trabalha para criar algo novo a partir do que restou: um documentário.

Strong Island (2017), Yance Ford Neste documentário, o cineasta Yance Ford analisa o assassinato de seu irmão, William Ford, em 1992. William, que era um professor negro de 24 anos, foi morto violentamente por um mecânico branco de 19 anos. O júri do condado de Suffolk se recusou a incriminar o assassino, que alegou legítima defesa. A partir dessa experiência dolorosa, Yance aborda como o racismo interfere no sistema judicial dos Estados Unidos.

À Sombra do Medo (2016), Babak Anvari Em 1988, a guerra entre Irã e Iraque assusta os moradores da cidade de Teerã. Shideh, uma jovem mãe, fica sozinha com a filha Dorsa, enquanto seu marido, que é médico, viaja para servir na guerra. Após seus brinquedos começarem a sumir, Dorsa diz que está sendo perseguida por “djinns”, demônios da religião islâmica. Shideh duvida da filha, mas depois percebe que coisas estranhas estão realmente acontecendo no prédio.

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins O filme acompanha o crescimento de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre de Miami. Além de ser maltratado pela mãe, que é usuária de drogas, Chiron é vítima de bullying na escola. Um dia, ao ser perseguido pelos garotos da vizinhança, ele conhece Ruan, um dos chefes do tráfico local, que o oferece um esconderijo. A partir desse dia, Chiron se aproxima de Ruan e passa a enxergá-lo como um pai.

The Square (2013), Jehane Noujaim O documentário apresenta cenas e depoimentos de jovens que tomaram a praça Tahrir, no centro de Cairo, capital do Egito, em 2011. Naquele ano, milhares de egípcios se uniram para protestar contra o governo do presidente ditador Hosni Mubarak e de seu sucessor, Mohamed Mursi. Apesar da violência e da repressão policial, os protestantes acreditavam em um futuro de paz e liberdade no Egito.

A Lista de Schindler (1993), Steven Spielberg Em 1939, o empresário Oskar Schindler chega à cidade de Cracóvia com a intenção de lucrar com seus negócios durante a guerra. Aproveitando sua influência dentro do partido nazista, ele consegue abrir uma fábrica de panelas e emprega judeus poloneses por serem mais baratos. Subornando o tenente Amon Göth, Schindler garante que seus empregados não sejam mandados para campos de concentração. Mas, com o avanço da guerra, a situação fica insustentável.

O Barco, Inferno no Mar (1981), Wolfgang Petersen Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, a tripulação inexperiente do submarino alemão U-96 parte para uma missão secreta. Sob o comando do capitão Henrich Lehmann-Willenbrockl, eles tentam afundar navios inimigos. Mas, após um ataque, o casco da embarcação U-96 fica prejudicado. O oxigênio acabará em poucas horas, deixando toda a equipe em pânico. O filme é baseado no livro “Das Boot”, de Lothar-Günther Buchheim.

O Poderoso Chefão (1972), Francis Ford Coppola Nos anos 1950, Don Vito Corleone é o chefe de uma das famílias de mafiosos mais influentes em Nova York. Virgil Sollozzo, um gângster, anuncia a Don Vito que pretende estabelecer um grande esquema de vendas de narcóticos na cidade, mas só fará isso com a permissão da família Corleone. Vito se nega a apoiá-lo e acaba sendo vítima de um atentado. Enquanto se recupera, ele pede que o filho mais velho, Sonny, assuma os negócios em seu lugar.