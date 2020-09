10 ótimos filmes na Netflix para encarar a semana com leveza e bom-humor

Depois do final de semana, é difícil voltar à rotina de trabalho ou estudos, por esse motivo as segundas-feiras têm uma péssima fama. Para os que precisam de um incentivo para iniciar a semana com mais leveza, a Bula reuniu em uma lista dez ótimos filmes que podem ajudar, disponíveis na Netflix. Entre os escolhidos, estão longas de diferentes gêneros, como o documentário “Professor Polvo” (2020), de Pippa Ehrlich e James Reed; a comédia “Como Ser Solteira” (2016), de Christian Ditter; e o drama biográfico “Maudie: Sua Vida e Sua Arte” (2016), dirigido por Aisling Walsh. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Ninguém Sabe que Estou Aqui (2020), de Gaspar Antillo O filme acompanha a trajetória de Memo Garrido, um músico em ascensão durante os anos 1990. Após algumas decepções na carreira, ele vai morar com o tio em uma remota fazenda de ovelhas no Chile, um lugar que só pode ser acessado de barco. Ele desiste de ser cantor, até a chegada de Marta, uma mulher que vai entregar uma encomenda para seu tio. Encantada com a voz de Memo, Marta o incentiva a mostrar seu talento na internet.

Professor Polvo (2020), Pippa Ehrlich e James Reed O documentário reúne as filmagens de Craig, um homem que, debilitado pela fadiga adrenal, começou a mergulhar em meio a uma floresta subaquática gelada na África. À medida que a água fria o revigorava, ele passou a filmar suas incursões submarinas, especialmente um polvo que chamou sua atenção. Visitando a toca do animal todos os dias, ele ganhou a confiança do polvo, fazendo uma nova amizade improvável.

Dezessete (2019), Daniel Sánchez Arévalo Hector, um garoto de 17 anos, está em um centro de detenção juvenil há dois anos. Como parte de sua terapia de reabilitação, ele recebe visitas de um cachorro chamado Oveja e acaba se apegando ao animal. Quando Oveja deixa de aparecer por ter sido adotado por uma família, Hector resolve fugir para encontrá-lo. Ismael, o irmão mais velho, decide acompanhar Hector para garantir que ele não terá problemas.

Um Banho de Vida (2019), Gilles Lellouche Bertrand, um pai de família desempregado, sofre de depressão. Depois de um tratamento ineficaz, ele começa a frequentar a piscina de seu bairro e se junta à equipe masculina de nado sincronizado. Durante os treinos, os atletas amadores compartilham suas frustrações e alegrias, tornando-se grandes amigos. Sob o comando da ex-atleta olímpica Delphine, eles decidem participar de um campeonato mundial.

As Leis da Termodinâmica (2018), Mateo Gil Uma comédia romântica com clima documental, “Las Leyes de La Termodinâmica” conta a história de um jovem cientista neurótico que associa seu azar no amor às leis da termodinâmica, área da física que estuda as trocas de energia. Ele acredita que assim poderá compreender as relações afetivas e encontrar uma solução para sua vida amorosa.

Como Ser Solteira (2016), Christian Ditter Após idas e vindas em vários relacionamentos, Alice decide ficar solteira por um tempo. Ao conversar com uma amiga, ela entende que não consegue namorar sem anular suas próprias vontades, então prefere ficar sozinha para se conhecer melhor. E para aproveitar tudo o que Nova York tem a oferecer, Alice conta com a ajuda de sua melhor amiga, Robin, que promete ensiná-la como ser solteira.

Maudie: Sua Vida e Sua Arte (2016), Aisling Walsh Maud Lewis é uma jovem pintora que sofre de artrite reumatoide, mas tem vontade de ser independente. Então, ela responde a anúncio para trabalhar como empregada de Everett, um pescador solitário e agressivo. Maud pinta pequenos cartões para vender com os peixes de Everett e seus serviços passam a ser cada vez mais requisitados. Em pouco tempo, ela começa a receber encomendas de grandes personalidades. O filme é baseado em uma história real.

Milagres do Paraíso (2016), Patricia Riggen Christy e Kevin Beam são cristãos convictos e pais de três garotas: Abbie, Annabel e Adelynn. Um dia, Annabel começa a sentir fortes dores na região do abdômen. Após muitos exames, é constatado que a garota possui um grave problema digestivo. Vendo o sofrimento de Annabel, Christy faz de tudo para salvar a vida da filha. Mas, em meio ao desespero, ela acaba perdendo sua fé em Deus.

Sushi a La Mexicana (2015), Anthony Lucero Juana, uma mexicana, luta para criar sua filha com dignidade nos Estados Unidos. Com uma facilidade surpreendente para cortar alimentos, ela consegue emprego em um restaurante de culinária japonesa. Aos poucos, Juana se aproxima da cultura oriental e demonstra um grande talento para fazer sushi. Determinada, ela sonha em se tornar chef, mas sofre preconceito de seus colegas por ser latina.