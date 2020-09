Setembro Amarelo: 12 filmes sobre transtornos mentais para assistir na Netflix e no Amazon Prime Video

As Coisas Impossíveis do Amor (2011), Don Ross

Emilia é uma advogada recém-formada que acaba se envolvendo com o chefe, Jack. Ele larga a família para ficar com Emilia, que logo engravida e dá à luz uma garotinha. Devido a um acidente, a bebê morre, deixando Emilia num estado de profunda depressão. Além de ter que lidar com a dor da perda, Emilia tem que aguentar as constantes brigas com a ex de Jack e ainda tentar se aproximar do enteado, um garoto teimoso de cinco anos.