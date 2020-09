12 filmes sem cenas constrangedoras para assistir com os pais, disponíveis no Amazon Prime Video e na Netflix

Se você gosta de assistir filmes com os pais, sabe como pode ser constrangedor às vezes. Quando as cenas sensuais e eróticas aparecem, um clima de tensão se espalha pela sala e todos se entreolham com vergonha. A verdade é que, para os pais, é difícil entender que os filhos cresceram e assistem a determinados conteúdos sem nenhum pudor. Para evitar esses momentos, a Bula reuniu em uma lista 12 ótimos longas, disponíveis no Amazon Prime Video ou na Netflix, que não têm cenas constrangedoras e podem agradar desde os adolescentes até os mais velhos da família. Entre os selecionados, estão o romance “Brooklyn” (2015), de John Crowley; e o suspense “Todos Já Sabem” (2018), de Asghar Farhadi. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Netflix

Brooklyn (2015), John Crowley A jovem irlandesa Ellis Lacey está insatisfeita com a vida que leva em uma pequena cidade irlandesa. Em busca de trabalho, ela se muda para os Estados Unidos e vai morar no Brooklyn. Por mais que sinta falta de casa, Ellis se esforça para construir uma nova vida e se apaixona por Tony, um bombeiro italiano. Uma tragédia familiar a leva de volta à Irlanda, onde ela conhece Jim. Agora, Ellis precisa se decidir entre dois países e amores.

Sete Minutos Depois da Meia-Noite (2017), Juan Antonio Bayona O garoto Conor tem enfrentado muitos problemas. Seu pai é ausente, a mãe sofre com um câncer em fase terminal, e seus colegas da escola o maltratam. Mas, antes de dormir, exatamente sete minutos depois da meia-noite, Conor tem o mesmo sonho com uma árvore que lhe conta histórias encantadoras e, em troca, ouve seus desabafos. Ao lado da árvore imaginária, o garoto se sente corajoso para superar suas tristezas.

Gravidade (2013), Alfonso Cuarón Matt Kowalski é um astronauta experiente que está em missão de conserto ao telescópio Hubble, juntamente com a doutora Ryan Stone. Repentinamente, eles são atingidos por uma chuva de destroços, causada pela destruição de um satélite, e ficam à deriva no espaço. Sem qualquer apoio da base terrestre da NASA, Matt e Ryan tentam sobreviver em um ambiente completamente inóspito para a vida humana.

I Am Mother (2019), Grant Sputore Após a extinção dos humanos, um robô chamado Mãe é designado para renovar a humanidade. Em um bunker, Mãe cria uma criança, conhecida apenas como Filha, evitando que ela tenha qualquer contato com o mundo externo. Ao ouvir uma mulher ferida pedindo ajuda, Filha a acolhe dentro do bunker. A mulher diz à garota que existem outros humanos na Terra, mas os robôs são uma ameaça perigosa a eles. Então, filha passa a desconfiar de sua mãe.

Cassim, o Comediante (2013), Craig Freimond Cassim Kaif, é um jovem com descendência indiana e filho de pais muçulmanos tradicionalistas. Ele e sua família vivem em Joanesburgo, onde administram uma loja de tecidos. O pai de Cassim deseja que ele assuma a loja, mas o garoto tem o sonho de se tornar comediante. Ao conseguir trabalho num bar de stand-up, Cassim tenta encontrar uma forma de esconder a verdade de sua família.

Minha Vida (1993), Bruce Joel Rubin Bob Jones é um empresário bem-sucedido, com um casamento sólido e feliz. Gail, esposa de Bob, está grávida do primeiro filho deles. Mas, tudo muda repentinamente quando Bob descobre que está com câncer em estágio terminal e viverá por pouco tempo. Durante os dias que lhe restam, Bob decide gravar um diário em vídeo, apresentando-se e contando a história de sua vida para o filho que, provavelmente, não poderá conhecer.

Amazon Prime Video

Malévola: Dona do Mal (2019), Joachim Rønning Cinco anos após despertar do sono profundo, Aurora é agora a rainha dos Moors, enquanto Malévola segue como sua protetora. Apesar de suas boas ações, Malévola ainda é malvista pelo reino vizinho, de Ulstead, lar do príncipe Phillip. Quando Phillip e Aurora se apaixonam e decidem se casar, Malévola fica contra o relacionamento, pois sabe que os pais de Phillip podem tentar destruir o reino dos Moors.

Suprema (2019), Mimi Leder Nos anos 1950, Ruth Bader Ginsburg se forma em direito em Harvard, a mais prestigiada faculdade do país. Ainda assim, ela enfrenta o machismo ao procurar emprego, não sendo aceita em nenhum escritório. Na função de professora, ela se especializa em questões de gênero e decide atacar o Estado norte-americano para derrubar leis que permitem a discriminação contra as mulheres. A luta de Ruth é reconhecida e, anos depois, ela é nomeada como juíza da Suprema Corte dos EUA.

Green Book (2018), Peter Farrelly O filme se baseia numa história real dos anos 1960, quando as leis de segregação racial ainda estavam em vigor nos Estados Unidos. Tony Lip precisa de dinheiro após a falência de seu negócio e aceita trabalhar como motorista para Don Shirley, um celebrado pianista negro. Os dois são muito diferentes e Tony é um bocado racista. Mas, aos poucos, Tony e Don se tornam bons amigos. O longa foi vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2019.

Todos Já Sabem (2018), Asghar Farhadi Laura viaja para o interior da Espanha para participar do casamento de sua irmã, um grande evento que reunirá centenas de pessoas. Durante a festa, um apagão ocorre e um dos convidados desaparece. A família de Laura se une para desvendar o mistério, enquanto todos se perguntam se o responsável pelo sequestro não está entre eles. Na busca por uma solução, os segredos dos convidados começam a ser revelados.

Sabor da Vida (2016), Naomi Kawase Sentaro é dono de uma confeitaria que serve dorayakis, panquecas recheadas com pasta de feijão vermelho. Os negócios vão mal, mas Sentaro não é carismático com os clientes e nem gosta de doces. Um dia, Tokue, uma senhora idosa, pede emprego para ajudar na cozinha e, apesar de relutante, Sentaro aceita contratá-la. Com o tempo, graças à receita secreta de Tokue, a pequena padaria se torna um sucesso.