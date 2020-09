Os 10 melhores suspenses psicológicos de todos os tempos, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Os suspenses psicológicos surgiram há quase um século, lançados inicialmente pelo britânico Alfred Hitchcock. Hoje, grande parte dos maiores clássicos do cinema são do gênero, que tem o poder de surpreender os espectadores. Para os que procuram filmes nesse estilo, a Bula reuniu dez dos melhores de todos os tempos disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video. Os longas selecionados foram aclamados pela crítica especializada. Entre eles, estão “Se7en: Os Sete Crimes Capitais” (1995), de David Fincher; e “A Origem” (2010), de Christopher Nolan. Os títulos foram organizados de acordo com o ano de lançamento.

Netflix

Garota Exemplar (2015), David Fincher No dia de seu quinto aniversário de casamento, Amy desaparece sem deixar pistas. Quando as aparências de uma união feliz começam a ruir, Nick, seu marido, torna-se o principal suspeito para a polícia. Mas, Nick alega não ser o culpado e fará de tudo para provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente ocorreu com Amy. O longa é baseado no livro homônimo escrito por Gillian Flynn.

A Origem (2010), Christopher Nolan Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Cobb é capaz de invadir os sonhos das pessoas e roubar segredos do subconsciente. Procurado pela justiça, ele é um fugitivo e está impedido de retornar aos Estados Unidos. Desesperado para rever seus filhos, Cobb aceita uma tarefa quase impossível: plantar uma ideia na mente de uma pessoa. Caso sua missão seja bem-sucedida, ele poderá voltar aos EUA.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Teddy Daniels e seu parceiro de trabalho Chuck Aule investigam o desaparecimento de uma assassina no hospital psiquiátrico de Shutter Island. Ao chegarem no hospital, eles descobrem que os médicos estavam agindo sem ética, realizando procedimentos proibidos nos pacientes. E, para tornar a investigação mais difícil, os funcionários se recusam a mostrar os arquivos antigos dos pacientes. Enquanto isso, um furacão se aproxima da ilha, precipitando uma rebelião ente os presos.

Se7en: Os Sete Crimes Capitais (1995), David Fincher Prestes a se aposentar, o detetive experiente William Somerset se une a David Mills, um jovem policial, para investigar uma série de assassinatos em Los Angeles. Durante a investigação, eles descobrem que o assassino é um psicopata que tem como alvo pessoas que representam os sete pecados capitais. Eles armam um plano para prendê-lo, mas não imaginam que também estão na mira do criminoso.

Psicose (1960), Alfred Hitchcock Após roubar 40 mil dólares da imobiliária onde trabalha, a secretária Marion Crane fica desnorteada, dirigindo sem destino pelas estradas, até chegar ao Motel Bates, um hotel decadente. Lá, ela é recepcionada pelo tímido e simpático dono do local, Norman Bates. Marion decide passar a noite no local e desaparece logo em seguida. Sem receber notícias de Marion, sua irmã, Lila Crane, decide procurá-la.

Amazon Prime Video

The Machinist — O Operário (2004), Brad Anderson Trevor Reznik sofre de insônia e dormiu pela última vez há mais de um ano. Desde então, o cansaço está destruindo sua saúde física e mental. Ele trabalha como operário numa fábrica e, envergonhado por causa de seu problema, se isola dos outros funcionários cada vez mais. Após provocar um acidente de trabalho involuntariamente, Trevor passa a acreditar que seus colegas estão conspirando para demiti-lo e luta para manter seu emprego.

Donnie Darko (2001), Richard Kelly Donnie é um adolescente brilhante e excêntrico, que cursa o colegial, mas despreza a maioria de seus colegas de escola. Em uma noite, Donnie tem a visão de um coelho gigante, chamado Frank, que o guia até um campo de golfe. Pela manhã, Donnie descobre que uma turbina de avião caiu em sua casa durante a noite. Por acreditar que Frank o salvou de um acidente, Donnie passa a seguir todas as ordens do coelho.

Psicopata Americano (2000), Mary Harron Patrick Bateman é um jovem bonito, culto e inteligente. Ele trabalha em Wall Street, onde ganha uma fortuna. Mas, quando ninguém está vendo, Bateman se transforma em um serial killer. Egocêntrico e materialista, ele se enfurece quando encontra alguém que lhe causa inveja. Durante a noite, Bateman vaga sem medo por Nova York e desconta a raiva que sente em suas vítimas.

