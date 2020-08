7 filmes e uma série de Woody Allen para ver no Amazon Prime Video

Apesar dos escândalos que envolvem seu nome, Woody Allen é um dos cineastas mais premiados que continua na ativa em Hollywood. Ele, que fez parte da onda “New Hollywood” nos anos 1960, já lançou mais de 50 filmes, além de obras literárias e peças para teatro. Para os que apreciam o cinema de Woody Allen, alguns de seus melhores trabalhos estão disponíveis no Amazon Prime Video. Entre eles, “Blue Jasmine” (2013), que deu o Oscar de Melhor Atriz para Cate Blanchett; e “Meia-Noite em Paris” (2011), que venceu a premiação na categoria Melhor Roteiro Original, em 2012. Também faz parte da seleção da Bula a série “Crisis in Six Scenes” (2013), a única na carreira de Allen. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Magic in The Moonlight (2014) Nos anos 1920, Stanley trabalha desmascarando charlatões que dizem ter poderes sobrenaturais. Sua missão atual é descobrir se a jovem Sophie é realmente médium, como ela afirma. Cético, ele se aproxima da garota com a intenção de descobrir seus golpes. Mas, com o passar do tempo, Stanley passa a duvidar de suas certezas e se vê cada vez mais apaixonado por Sophie.

Blue Jasmine (2013) Jasmine é uma socialite de Nova York acostumada à vida de luxo proporcionado por seu marido. Quando ele é preso por fraude, ela perde toda sua fortuna e é obrigada a se mudar para São Francisco para morar com a irmã, Ginger. Jasmine acaba encontrando um homem rico, que pode resolver todos os seus problemas financeiros. Mas, em vez de assumir sua atual condição, ela finge que ainda é milionária para tentar conquistá-lo.

Crisis in Six Scenes (2013) A série acompanha Sidney J Munsinger, um escritor metódico que leva uma vida tranquila com sua mulher, Kay, na Nova York dos anos 1960. Mas, a rotina do casal muda completamente quando eles decidem abrigar uma conhecida, Lennie Dale, ativista procurada pela polícia. Os ideais da rebelde Lennie se chocam com o espírito conservador de Sidney. Mas, aos poucos, o escritor começa a se envolver nos planos mirabolantes da garota.

Para Roma, Com Amor (2012) Roma é o cenário de quatro histórias de romance a aventura. Um casal americano que viaja para a cidade para conhecer a família do genro, um homem comum que é confundido com uma estrela de cinema, um arquiteto da Califórnia que visita a cidade com amigos e dois jovens recém-casados que se perdem pelas ruas confusas da capital italiana.

Meia-Noite em Paris (2011), Woody Allen Gil é um escritor norte-americano que viaja para Paris com a noiva, Inez. Ele faz alguns passeios noturnos sozinho e descobre que, à meia-noite, é transportado para a Paris de 1920, onde encontra intelectuais e artistas que sempre admirou, como Ernest Hemingway e Salvador Dali. Quando se apaixona por Adriana, uma moça do passado, Gil não sabe se deve se entregar à ilusão e romper com Inez.

Tudo Pode Dar Certo (2009) Boris é um idoso mal-humorado e hipocondríaco que vive isolado e se considera um gênio. Um dia, ele conhece Melodie Celestine, uma jovem ingênua que fugiu da casa dos pais, no interior, e precisa de um lugar para ficar em Nova York. Boris deixa Melodie dormir um dia em seu apartamento, mas ela acaba ficando por mais tempo. Aos poucos, os dois se aproximam e começam a viver como marido e mulher. Mas, quando a mãe de Melodie descobre onde ela está, começa a fazer de tudo para que a filha se separe de Boris.

Cassandra’s Dream (2008) Ian e Terry Blaine são dois irmãos ambiciosos. Eles moram com os pais, mas gostam de levar uma vida luxuosa e sempre acabam com problemas financeiros. Quando as coisas parecem melhorar, eles são surpreendidos pela chegada de Cassandra, uma agiota que aparece para cobrar uma dívida antiga. Eles resolvem pedir ajuda ao tio Howard, que é rico. Mas, em troca do dinheiro, Howard exige que os irmãos cometam um assassinato para ele.