10 filmes premiados escondidos na Netflix

Killa (2014), Avinash Arun

Chinu, um garoto de 11 anos, acaba de perder o pai e sua mãe é transferida para trabalhar em uma pequena aldeia. No campo, Chinu se depara com uma realidade muito diferente da cidade e é forçado a se adaptar às normas da escola local. Além de ter que lidar com todas as suas dificuldades pessoais, ele também se preocupa com a mãe, que sofre preconceito no trabalho por ser solteira.