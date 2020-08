Homem-Aranha é um onanista maconheiro que vive com a tia

O mundo tem muita gente que escreve apenas sobre o que entende. É um espaço já tomado. Por isso, resolvi escrever apenas sobre o que eu não entendo, que me parece um campo muito mais promissor. Obviamente, a quantidade das coisas que eu não sei é muito maior do que as coisas que eu sei. Acredito, portanto, que terei assunto para muitas e muitas encarnações. Pois não se iludam: “I’ll be back!”, igual ao Schwarzenegger.

Tudo isso para dizer que depois de escrever sobre o Batman, um personagem que eu não entendo, resolvi agora falar sobre o Homem-Aranha, que conheço menos ainda.

O que é o Homem-Aranha? Um nerd punheteiro que passa o tempo todo grudando uma coisa melequenta em tudo que é canto da cidade. Ele diz que é “teia”, mas quem já viu a consistência da coisa e o jeito que ela espirra sabe muito bem que é outra coisa.

E isso nem é o pior. Além de se dedicar intensamente ao prazer solitário, como se fosse uma Fernanda Paes Leme em quarentena, o que mais faz o inútil? Fuma maconha. Peter Parker é um maconheiro legítimo ou vocês nunca perceberam que a namorada dele se chama Mary Jane? Mary Jane é o nome da Maria Juana lá no Grande Irmão do Norte, seus nerds lerdões.

O inútil do Homem-Aranha costuma repetir que “grandes poderes trazem grande responsabilidade”. E isso é muito cinismo da parte desse maconheiro vagabundo. Que responsabilidade? O inútil vive às custas da coitada da tia May, que é obrigada a lavar as cuecas dele e aquele pijamão vermelho-e-azul, que está sempre suado e fedendo. Onde está a responsabilidade? Hein?

Se fosse brasileiro, Peter Parker moraria no Leblon e votaria no PSOL, mas como é americano, ele mora no Queens e vota no Bernie Sanders, que é a mesma porcaria.

Compare o rapaz com o Tony Stark, por exemplo, que é um indivíduo útil e produtivo para a sociedade. Dizem que ele é um bilionário concentrador de riquezas, como Jeff Bezos e Elon Musk, mas isso é conversa de esquerdista. Stark é fruto da meritocracia. Ele herdou a imensa fortuna do pai, é verdade, mas isso não vem ao caso. Vamos mudar de assunto.

O fato é que as empresas Stark fabricam bombas para jogar em comunistas e terroristas, que são todos inimigos do país dele. Já o onanista Peter Parker fabrica o quê? A meleca que gruda na parede? Ah, tenha dó. Isso qualquer adolescente faz. E nem precisa de aranha radioativa.