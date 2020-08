12 filmes subestimados do Amazon Prime Video, mas que você deveria assistir

Remember Me (2010), Allen Coulter

Tyler Roth é um jovem rebelde que tem um relacionamento difícil com o pai, Charles, desde o suicídio do irmão. Após uma festa, ele e seu colega de quarto, Aidan, se envolvem em uma briga com um policial, que manda prendê-los. Dias depois, eles descobrem que a filha do agente, Ally, estuda com eles e Tyler resolve conquistá-la apenas para se vingar. Mas, com o passar do tempo, ele realmente se apaixona por Ally.