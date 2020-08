12 suspenses da Netflix e do Amazon Prime Video que vão te deixar confuso até o último minuto

Alguns suspenses, cheios de enigmas, conduzem o espectador por um caminho e, no final, apresentam um desfecho completamente diferente. Essa mudança repentina na narrativa é comumente chamada de plot twist, ou seja, “reviravolta no enredo”. Para os leitores que gostam de longas nesse estilo, a Bula reuniu 12 ótimas opções disponíveis no streaming: seis na Netflix e seis no Amazon Prime Video, os dois serviços mais populares no país. Entre os selecionados, estão “O Cidadão Ilustre” (2016), de Gastón Duprat e Mariano Cohn; “The Invitation” (2015), de Karyn Kusama; e “O Sacrifício do Cervo Sagrado” (2018), Yórgos Lánthimos. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Amazon Prime Video

A Vastidão da Noite (2020), de Andrew Patterson Durante a Guerra Fria, enquanto acontece a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois amigos de uma pequena cidade norte-americana ficam obcecados pelo rádio. Juntos, eles descobrem uma misteriosa frequência aérea e tentam achar a origem das ondas. À medida que a investigação deles avança, coisas sobrenaturais começam a ocorrer na cidade.

A Sala (2019), Christian Volckman Kate e Matt se mudam para uma bela mansão afastada da sociedade. Depois de um tempo no local, eles descobrem uma sala escondida com um poder inusitado: tudo que eles pedem dentro dela se materializa. O casal consegue tudo rapidamente, mas as coisas saem do controle quando Kate, que já sofreu dois abortos espontâneos, resolve pedir um filho na ausência de Matt. O desejo dela se realiza, mas eles não sabem como lidar com o garoto.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson O famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombley convida toda a sua família para comemorar com ele seu aniversário de 85 anos. Mas, um dia após a festa, a empregada da casa encontra Harlan morto em seu escritório. A polícia e o detetive particular Benoit Blanc são chamados para investigar o caso. Da família disfuncional do escritor aos empregados, Blanc examina todos para descobrir a verdade por trás do assassinato.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2018), Yórgos Lánthimos Steven é um cardiologista casado e pai de dois filhos. Ele é muito conceituado em sua área, mas na verdade é alcoólatra. Quando um paciente morre durante uma cirurgia executada por ele, Steven decide se aproximar do filho do homem, Martin, de 16 anos. Ele começa a presentear o garoto e o apresenta para toda a família. Mas, quando Martin percebe que está sendo deixado de lado, elabora um plano de vingança contra o médico.

Um Pequeno Favor (2018), Paul Feig Stephanie é uma jovem mãe que se aventura como digital influencer e posta vídeos de culinária na internet. Por ser muito solitária, ela se torna obcecada pela vida da mãe de um colega de seu filho, Emily, que é uma mulher estilosa e bem-sucedida. Um dia, Emily desaparece sem deixar rastros. A polícia tem dificuldades para lidar com o caso e Stephanie começa a buscar pistas sozinha. Durante a investigação, ela descobre que Emily mentia sobre quem realmente era.

O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella Benjamin Esposito se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é uma história trágica, da qual foi testemunha em 1974. Na época, o departamento onde ele trabalhava foi designado para investigar o estupro e o consequente assassinato de uma jovem. Em sua jornada, Benjamin conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado.

Netflix

Cam (2018), Daniel Goldhaber Alice é uma jovem ambiciosa e bonita que trabalha com pornografia de webcam. Centenas de pessoas pagam para vê-la seminua em frente à câmera, mas ela estabelece limites de proximidade com os “clientes” e não revela sua identidade, usando o codinome Lola. Um dia, uma mulher misteriosa idêntica a ela rouba seu canal e ultrapassa todos os limites impostos, colocando em risco os segredos de Alice.

O Cidadão Ilustre (2016), Gastón Duprat e Mariano Cohn Daniel Mantovani é um escritor argentino que recebeu a maior das láureas: o Prêmio Nobel de Literatura. Radicado há 40 anos da Europa, ele é convidado para voltar à sua cidade natal, a pequena Salas, para receber o título de Cidadão Ilustre. Ainda que Daniel tenha um certo desprezo pelo povoado onde nasceu, ele aceita o convite. Mas, sua visita desencadeará uma série de situações complicadas entre ele e o povo local.

Um Contratempo (2016), Oriol Paulo Adrian Doria é um jovem homem de negócios que vive uma ótima fase tanto na vida profissional quanto familiar. Até que um dia ele acorda num quarto de hotel e encontra sua amante morta no banheiro. Com medo de ver sua vida desmoronar, Adrian contrata a melhor advogada de defesa da Espanha, Virginia Goodman, que o ajudará a descobrir o que realmente aconteceu naquela noite.

Rastros de Um Sequestro (2017), Jang Hang-jun Jin-Seok é o maior admirador de seu irmão mais velho, Yoo-Seok, famoso por ser um excelente aluno e músico. Mas, logo após se mudarem para uma casa nova, Yoo é sequestrado sem deixar pistas. Ele reaparece 19 dias depois, dizendo não lembrar de nada que aconteceu. Percebendo o comportamento estranho de Yoo, Jin desconfia de que a pessoa que voltou para casa não é seu irmão e resolve investigar o sequestro sozinho.

Garota Exemplar (2015), David Fincher No dia de seu quinto aniversário de casamento, Amy desaparece sem deixar pistas. Quando as aparências de uma união feliz começam a ruir, Nick, seu marido, torna-se o principal suspeito para a polícia. Mas, Nick alega não ser o culpado e fará de tudo para provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente ocorreu com Amy. O longa é baseado no livro homônimo escrito por Gillian Flynn.