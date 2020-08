10 filmes premiados escondidos no Amazon Prime Video

O catálogo do Amazon Prime Video esconde ótimos filmes que, na maioria das vezes, os espectadores nem sabem que estão disponíveis no Brasil. Para ajudar, a Bula reuniu em uma lista dez produções que foram premiadas em diferentes festivais de cinema ao redor do mundo e estão no acervo da plataforma de streaming. Entre eles, estão “O Sacrifício do Cervo Sagrado” (2018), de Yórgos Lánthimos, que ganhou o Prêmio de Roteiro no Festival de Cannes; e o clássico “If….” (1969), Lindsay Anderson; vencedor da Palma de Ouro em Cannes, a maior honraria do evento. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Aliens, Flamingos & Ecstasy (2019), Tomer Eshed e Rory Byrne “Aliens, Flamingos & Ecstasy” é composto de oito curtas-metragens animados para adultos. Os filmes apresentam visões ousadas e satíricas sobre temas como tecnologia, ficção científica e fantasia. Essa combinação eclética foi exibida e elogiada em alguns dos festivais mais importantes de cinema, como Cannes, Sundance, Annecy e Siggraph.

Estrada de Sonhos (2018), Pedro von Krüger Os antepassados do cineasta Pedro von Krüger vieram para o Brasil para ajudar na construção das ferrovias, no final do século 19. Devido à sua relação afetiva com os trilhos de ferro, neste documentário ele traz à tona a história das locomotivas nacionais, discorrendo sobre momentos, lembranças e registros de pessoas que vivenciaram esse símbolo da modernidade e do progresso no passado.

Estrelas de Cinema Nunca Morrem (2018), Paul McGuigan Quando o jovem ator Peter Turner conhece Gloria Grahame, ele não imagina que se trata de uma atriz famosa, que já venceu um Oscar na juventude. Agora, ela leva uma vida decadente. Aos poucos, os dois se aproximam e se apaixonam, apesar do preconceito da sociedade. O destino acaba separando o casal, mas, anos mais tarde, Gloria reaparece pedindo ajuda a Peter, pois está sofrendo com uma doença incurável.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2018), Yórgos Lánthimos Steven é um cardiologista casado e pai de dois filhos. Ele é muito conceituado em sua área, mas na verdade é alcoólatra. Quando um paciente morre durante uma cirurgia executada por ele, Steven decide se aproximar do filho do homem, Martin, de 16 anos. Ele começa a presentear o garoto e o apresenta para toda a família. Mas, quando Martin percebe que está sendo deixado de lado, elabora um plano de vingança contra o médico.

Post No Bills (2017), Robin Hays e Andy Poon Em um mural, Noodle Boy, o personagem do anúncio de um restaurante, admira Miss Fortuna, a figura de uma propaganda de doces. Noodle Boy percebe que um homem está chegando para pintar de branco todos os cartazes e pregar novos por cima. Caso não fujam, eles serão apagados pela tinta. Então, ele começa a correr para salvar Miss Fortuna e levá-la para um lugar seguro.

Suburbicon: Bem-Vindos ao Paraíso (2017), George Clooney Nos anos 1950, Suburbicon é uma comunidade modelo dos Estados Unidos, uma vizinhança onde todos vivem em harmonia. Mas, tudo muda com a chegada dos Meyers, uma família negra. Os moradores, cheios de argumentos racistas, se reúnem para decidir se os Meyers devem ou não ser expulsos do bairro. Enquanto isso, dois homens invadem a residência da família Dodge e ninguém percebe.

O Esquema de Ponzi (2014), Dante Desarthe O filme conta a história de Carlo Ponzi, um imigrante italiano que chegou aos Estados Unidos em 1903 sem nenhum dinheiro. Inteligente, ele encontrou uma forma de enriquecer às custas das economias de pessoas honestas. Anos depois, criou o primeiro esquema de fraude em grande escala (pirâmide), negócio que o transformou rapidamente em uma figura influente e muito rica.

Night Train to Lisbon (2013), Bille August Raimund, um professor suíço, salva uma mulher que se preparava para pular de uma ponte. Quando ela vai embora, esquece o casaco com Raimund. No bolso da peça, ele encontra um livro de um autor português, Amadeu do Prado, e um bilhete de trem para Lisboa. Obcecado com a qualidade da escrita do livro, Raimund decide usar a passagem para ir até Lisboa conhecer a história do escritor.

Cão de Briga (2005), Louis Leterrier Danny foi tirado das ruas por Bart, um perigoso gângster que o treinou como cão de guarda, sempre pronto para atacar. Danny se tornou uma arma mortal, mas nunca imaginou uma vida diferente para si. Até que, por acaso, ele conhece Sam, um cego afinador de pianos que o ensina a viver entre os humanos. Mas, Bart não aceita o afastamento de Danny e começa a persegui-lo.