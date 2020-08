12 filmes disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video que podem remendar um coração partido

Simplesmente Acontece (2014), Christian Ditter

Alex e Rosie são amigos de infância inseparáveis e compartilham um com o outro todas as suas alegrias e dificuldades. Embora exista uma atração entre eles, os dois mantêm a amizade acima de tudo. Após o ensino médio, Alex decide ir fazer faculdade em outro país. A distância faz com que os primeiros segredos apareçam e os amigos acabam se afastando. Mas, com o passar do tempo, eles percebem que não conseguem ficar separados.